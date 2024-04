La función de Android que salva tu vida si usas el celular mientras caminas en la calle

La herramienta es de acceso gratuito y no se necesita de ninguna aplicación adicional para usarla

Jujuy al día ® – Videos virales de personas cayéndose en la calle mientras usan su celular, hay en todas las redes sociales. Para evitar una situación así y poner en riesgo nuestra vida, podemos activar una función que Google desarrolló para aquellos usuarios que les gusta caminar mientras van revisando el teléfono.

Esta herramienta se llama ‘Mirar al frente’ y está disponible en los dispositivos Android, directamente desde los ajustes, por lo que no es necesario descargar ninguna aplicación y su proceso de activación es muy sencillo. A continuación explicamos todos los detalles.

Qué es y cómo funciona ‘Mirar al frente’ en Android

Es muy común ver a personas caminando por la calle y sumergidas en las pantallas de sus dispositivos. Esta práctica puede aumentar el riesgo de accidentes graves, especialmente al cruzar calles o al transitar en entornos concurridos.

La solución que propone Android, ‘Mirar al frente’, forma parte de la aplicación Digital Wellbeing de Google,

Esta herramienta utiliza sensores de movimiento y reconocimiento facial para detectar cuando un usuario está caminando mientras sostiene su teléfono y mira la pantalla. Una vez detectada esta situación, la función envía una notificación al usuario con el mensaje: “Mira arriba – Evita usar el teléfono mientras caminas”.

Aunque inicialmente estuvo solo disponible en la versión beta de Digital Wellbeing y en los teléfonos Pixel de Google, la función “Mira al frente”, ya se encuentra disponible en la mayoría de celulares que usan este sistema operativo. Por lo que el primer paso es revisar que el dispositivo cuente con la última actualización instalada.

Si ya estamos seguros de ese primer paso, ahora será momento de seguir este proceso para activar la función:

Ingresa a la sección “Ajustes” o “Configuración” desde el menú de tu teléfono.

Dentro de los ajustes, busca e ingresa a la opción “Bienestar digital y controles parentales”.

Al ingresar aparecerá la función “Mirar al frente” o también “Atención”, algo que dependerá de la marca del celular.

Activa la herramienta mediante el botón de la parte superior.

Una vez activada la función, confirma los ajustes necesarios para permitir que la herramienta detecte tu movimiento mientras caminas.

Para aumentar la precisión de la función, se recomienda activar el GPS o la ubicación en tu dispositivo.

Con esto será suficiente para que al momento de usar el teléfono mientras caminamos aparezca una notificación que nos anime a dejar esta actividad y mirar al frente, para tener cuidado y estar pendiente de lo que sucede en la calle.

Cómo liberar espacio sin desinstalar aplicaciones en Android

La solución que vamos a implementar es la de archivar aplicaciones, una manera de liberar espacio rápidamente sin sacrificar las plataformas que ya tenemos instalada, además todo el proceso se hace desde Play Store sin buscar una opción adicional. Este es el proceso:

Ingresar a la Google Play Store desde el dispositivo Android.

Tocar la foto de perfil en la esquina superior derecha para acceder a la cuenta.

Una vez dentro de la cuenta, seleccionar “Configuración”.

Desplazarse hacia abajo hasta encontrar la sección “General”.

Activa el interruptor para “Archivar aplicaciones automáticamente”.

Con estos simples pasos, habremos habilitado una función que automáticamente archivará aplicaciones que no usemos con frecuencia, liberando así espacio en el dispositivo. Es importante destacar que esta función no entrará en acción hasta que el dispositivo esté casi lleno, asegurando que no se guarden aplicaciones importantes sin nuestro consentimiento.

El autoarchivado de aplicaciones no solo permite liberar espacio en el dispositivo, sino que también brinda la tranquilidad de saber que no se perderán las aplicaciones favoritas, porque después es posible desarchivarlar en cualquier momento y acceder a ellas con normalidad.