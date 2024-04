Truco de WhatsApp para transferir fotos, videos y documentos desde el celular al computador sin cables

Esta opción también ofrece una capa adicional de seguridad, debido a que toda la información se transfiere a través de una conexión cifrada

Jujuy al día ® – Hace un buen tiempo se acabó la época en la que era necesario utilizar cables o depender de la sincronización de los sistemas para transferir archivos de un celular a un computador. De hecho, aunque muchos usuarios no lo saben, realizar esta tarea es mucho más sencillo gracias a un truco de WhatsApp que solo requiere unos cuantos pasos para ser activado.

Recordemos que plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios a nivel global, cuenta con el ‘Modo Multidispositivo’, que es la opción que deja acceder a las diferentes versiones de este servicio, además de la del móvil, como por ejemplo: WhatsApp Web (navegadores), WhatsApp para Windows y MacOS (programa en computadoras), así como la app nativa para tabletas Android y relojes inteligentes.

Para aplicar el secreto que simplifica la transferencia de contenidos desde dispositivos móviles a ordenadores, se requiere utilizar el formato de la aplicación diseñado para ser utilizado desde cualquier tipo de navegador.

Cómo utilizar el truco de WhatsApp para la transferencia de archivos

Para utilizar WhatsApp con el objetivo de compartir fácilmente archivos multimedia, como fotos y videos, de un teléfono a un PC, se requiere:

Ingresar a WhatsApp Web.

Escanear el código QR mostrado en la pantalla del ordenador con el celular.

Tras completar esta autenticación, se establece una conexión segura entre el teléfono y el computador, permitiendo la transferencia de archivos.

Crear un chat nuevo con el usuario propietario de la cuenta como destinatario.

Adjuntar y enviar los archivos multimedia que se desean transferir desde tu teléfono.

Una vez los archivos estén disponibles en la versión web, se podrán descargar directamente al ordenador. Se recomienda utilizar la opción de conservar la calidad original seleccionando “HD” antes del envío.

Pulsar sobre el icono de descarga en la parte superior derecha de la pantalla para guardarlos en el ordenador.

La transferencia de archivos sin cables es una de las tantas características que mantienen a WhatsApp como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares y utilizadas a nivel mundial. Con actualizaciones constantes para mejorar y añadir nuevas funcionalidades, la plataforma busca ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios.

Qué son los nuevos filtros de chat en WhatsApp

WhatsApp recientemente incorporó los nuevos filtros de chat en su plataforma, una mejora diseñada para permitir a los usuarios localizar conversaciones de manera más rápida y sencilla.

Según se explicó en un comunicado oficial de la compañía, esta funcionalidad ya ha comenzado a desplegarse entre algunos usuarios y se espera que esté disponible de manera general en las próximas semanas.

La actualización surge como respuesta a la necesidad de gestionar de manera más eficiente los mensajes dentro de la aplicación, dado el uso cada vez más amplio que las personas hacen de WhatsApp para diferentes propósitos.

En este caso, la herramienta ofrece tres opciones de filtrado, las cuales son:

Todos: la vista predeterminada de todos tus mensajes.

No leídos: la opción perfecta para cuando quieres ver con qué conversaciones necesitas ponerte al día o cuáles debes responder. Muestra mensajes que están marcados por ti como no leídos o que aún no abriste, por lo que puedes dar prioridad a tus respuestas.

Grupos: una función muy solicitada. Ahora todos tus chats en grupo se organizarán en un solo lugar, por lo que será más fácil encontrar tus favoritos, ya sea tu cena familiar semanal o la planificación de tus próximas vacaciones. Aquí también se incluirán subgrupos de comunidades.

Los filtros están ubicados en la parte superior de los chats y hay que tocarlos o hacer clic en ellos para aplicarlos. También es posible deslizar la pantalla hacia la izquierda o la derecha para cambiar las vistas de los filtros.