Milei pelea a los periodistas pero lo golpea la realidad

La “reforma” al sector público es una décima parte de lo anunciado, los senadores subieron su dieta a siete millones y en la limpieza del Estado quedaron áreas inexplicablemente sin limpiar

Jujuy al día ® – Tuve esta semana un cruce de palabras con el Presidente.Terminó el jueves en el juzgado de Ariel Lijo en Tribunales. En estos días advertí que el Presidente, muchas veces, no es consciente de su rol y está rodeado de un coro de alcahuetes que lo justifica ante cualquier desplante.

-Milei es así, -escuché mil veces, como si fuera incurable.

-¿Y qué? ¿No tiene derecho a responder las críticas en el mismo tono que lo critican?

La relación entre los políticos y las criticas es vieja y excede al propio Milei. Los políticos esperan que los periodistas vayamos a animar sus fiestas de quince y, además, nos callemos la boca. Milei, para colmo, pasó de panelista a presidente en quince minutos y todavía no entiende su nuevo trabajo.

El presidente confunde críticas con denuncias o, mejor dicho, responde a las críticas con denuncias: yo critiqué la presencia del embajador de Israel en una reunión de Gabinete y me llamó “ensobrado”. Formalmente, el enfrentamiento de Milei con la prensa empezó en 2021, cuando demandó a cinco periodistas: Pablo Duggan, Fabián Doman, Pablo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft, todos de América en aquel entonces.

En ese momento nació lo de “periodistas ensobrados” que le valió fuertes críticas de FOPEA. Antes, en 2018, invitó a pelear en vivo a Carlos Gabetta, director de Le Monde Diplomatique, amenazó al periodista económico Claudio Zlotnik (“Te voy a refregar la cara contra el piso”), agredió en Salta a la periodista Teresita Frías, y acusó de “mentirosos seriales” al equipo de Chequeado. En los últimos meses atacó a la periodista de TN Jésica Bossi, a Romina Manguel, a Marcelo Bonelli, a Joaquín Morales Sola, a Víctor Hugo Morales, a María O’Donnell, a Silvia Mercado, a Luisa Corradini, a Jorge Fontevecchia, a María Laura Santillán, etc, etc.

-A la gente no le importan las formas -le dice a Clarín un representante de la mesa chica de LLA -. Al que tiene que tomarse un tren y dos colectivos para ir a trabajar y lo asaltan o se queda varado en un piquete no le importan los modos de Javier. Las agresiones a la prensa forman parte, como la campera de cuero, del marketing mileísta. El mismo marketing que hoy, con el pasar de lo meses, pierde su pelea contra la realidad: la “reforma” al sector público es una décima parte de lo anunciado, los senadores subieron su dieta a siete millones y en la limpieza del Estado quedaron áreas inexplicablemente sin limpiar: el azúcar en Tucumán, la pesca,Tierra del Fuego, el Sr. del Tabaco, etc.

Habría que decirlo en voz baja. No quiero que Milei se enoje.

Jorge Lanata

Fuente