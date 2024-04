Se retoman las paritarias con gremios docentes

Jujuy al día ® – En la jornada de hoy se realizó la mesa paritaria con los gremios docentes en el marco del diálogo permanente que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores sindicales.

Convocados por la Secretaría de Trabajo, el encuentro tuvo la presencia de las autoridades de los Ministerios de Educación, Hacienda y Gobierno, y los representantes de las entidades sindicales. En horas de la mañana la mesa reunió a los representantes gremiales de nivel inicial y primario; por la tarde, nivel secundario y superior, siempre en instalaciones del Complejo Ministerial del barrio Malvinas.

En esta primera mesa se trataron, sobre todo, temas referidos a las condiciones laborales, escuchándose distintos planteos.

Asistieron lo ministros de Educación, Miriam Serrano, de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; y de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; junto al secretario de Trabajo, Andrés Lazarte.

Las autoridades señalaron que esta primera reunión no es para hacer una propuesta salarial, sino escuchar cada planteamiento y viabilizar soluciones. “Que estos diálogos no sean solo para lo salarial sino para profundizar puntos de vista que sirvan para aplicar o no nuevas medidas”.

Por parte del Ministerio de Educación sus autoridades destacaron que “esta gestión recibe a todos los que vienen a dialogar, las puertas de esta gestión están abiertas para ello”.

“Estas reuniones siempre son interesantes por el intercambio que tenemos, no solo se habla de lo salarial sino también de muchos temas puntuales que incumben al quehacer docente en los que seguiremos trabajando la semana que viene”, destacó Álvarez García.

Con respecto a lo salarial, el funcionario recordó que “el aumento del 30%, que iba a darse de manera escalonada, por decisión del gobernador Carlos Sadir se hizo en un solo pago, por lo que estamos dentro de ese acuerdo”.

Por su parte, la secretaria general de ADEP, Silvia Vélez, valoró el adelanto de la reunión en la que cada gremio manifestó sus problemáticas, además del reclamo salarial. “Nos vamos conformes porque recibimos respuestas positivas en cuanto a ciertos casos de docentes que aún no tienen regularizada su situación”.

En el segundo tramo de la mesa paritaria, en horas de la tarde, cada dirigente gremial también expuso las problemáticas específicas del sector, puntualizando en la condición laboral.