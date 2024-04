La inversión en dólares que paga hasta un 9% por año

Se tratan de bonos privados de deuda que emiten las compañías; por el riesgo argentino, las empresas locales ofrecen rendimientos de entre un 7% y 10% anual

Jujuy al día ® – En el mercado de capitales, hay opciones para hacer rendir los dólares que duermen en la caja de ahorro. Una de ellas son las obligaciones negociales, títulos que ofrecen la posibilidad de generar un rendimiento en moneda dura del 9% anual, una inversión que ganó atractivo en los últimos años tras la escalada inflacionaria que atravesó Estados Unidos.

Las obligaciones negociables (ON) son los bonos privados de deuda que emiten las empresas privadas para financiarse. A diferencia de las acciones, se trata de una inversión de renta fija, ya que la compañía le presenta al inversor la estructura de pago de intereses y capital con fechas específicas. Esto permite calcular la rentabilidad que se puede obtener antes del vencimiento o el rendimiento corriente por el cobro de cupones de intereses en términos anuales. Además, hay ofertas de lo más variadas: con tasa variable o ajustable, a emitirse en pesos o en dólares, con ley extranjera o local.

“Hay obligaciones negociables que se pueden comprar tanto en dólares como en pesos y recibir flujos en dólares, por lo que puede ser una buena alternativa para dolarizar la cartera. Este tipo de activos están hechos para inversores conservadores que buscan estabilidad y quieren generar renta”, dijo Tobías Sánchez, research analyst de Cocos Capital.

Para Maximiliano Donzelli, research manager de IOL invertironline, las ventajas de este tipo de instrumentos es que ofrecen previsibilidad sobre cuáles serán los flujos futuros al momento de la compra. Además, los mismos están compuestos por la devolución del capital sumado a un interés que será abonado con regularidad, según se establece en las condiciones iniciales de emisión.

Sin embargo, como cualquier inversión, también tiene algunos riesgos asociados. De acuerdo con Nicolás Carreras, financial advisor wealth management Balanz Capital, algunas desventajas a tener en consideración son los riesgos de liquidez por no contar con un volumen necesario para comprar y vender el título en el mercado de capitales; riesgo de crédito, por incumplimientos del emisor; o de tasa de interés, ya que el cambio en la política monetaria podría afectar el precio y la paridad del bono.

“También puede haber un riesgo del mercado. Las Obligaciones Negociables pueden verse influenciadas por factores económicos y políticos que exceden el control de la empresa emisora. Eventos como crisis económicas, cambios en políticas gubernamentales o condiciones del mercado pueden afectar el precio de las ONs si se quieren vender antes del vencimiento o incluso generar riesgo de pago si el evento es muy negativo”, agregó Donzelli.

Alternativas del mercado

Hay algunas obligaciones negociables que los analistas del mercado destacan. Para Carreras, actualmente hay una oportunidad en aquellos bonos en dólares del sector energético, dada la desregulación de tarifas. Para perfiles moderados, una alternativa podría ser el papel de YPF con vencimiento en 2029 (YMCIO), con un rendimiento anual por cobro de cupones del 9%; mientras que para aquellos con mayor apetito al riesgo mencionó Edenor 2026 (DNC3O), con rendimiento del 9,75%.

También mencionó a aquellas compañías relacionadas con el transporte, dada su capacidad de ajustar ingresos atados al tipo de cambio. En este grupo apuntó el título que emitió Aeropuertos Argentinos 2000 con vencimiento en 2031 (ARC1O), con un rendimiento por el cobro de cupones del 8,5% anual.

“Actualmente, no somos muy constructivos en sumar ONs en los portafolios comprando en el mercado secundario que rindan menos del 5%, ya que preferimos bonos soberanos o el Bopreal. No obstante, hay algunas alternativas con buena relación riesgo-retorno, como la ON de Generación Mediterránea (MRCAD), con rendimiento del 10,2% anual”, apuntó Donzelli.

En cambio, el analista de IOL invertironline señaló que una opción más recomendada es comprar las obligaciones negociables que se licitan en el mercado primario, cuando se lanzan al mercado, debido a que los rendimientos suelen ser más “interesantes”. Estos anuncios los comunican las sociedades de bolsa a sus clientes.

Por ejemplo, en el último mes hubo emisiones de Irsa, Petrolera Andina, Generación Mediterránea y MSU, papeles que ofrecieron rendimientos de entre 7% y 9,5%. En tanto, la semana que viene habrá licitación de Raghsa, con tasa de entre 6% y 7%.

“En la Argentina, generalmente las obligaciones negociables más demandadas son aquellas emitidas en dólares (hard dollar) y con cupones anuales entre un 7% y un 10%. Estos suelen ser más altos que en países desarrollados por estar ligados al riesgo geográfico y, por ende, al riesgo país. No obstante, han funcionado como refugio para muchos inversores por el historial de repago o ‘track record’ de las empresas con balances más sólidos y por tener menor volatilidad que los bonos soberanos”, completó Carreras.

Para Sánchez, aquellos inversores interesados en asumir riesgo corporativo podrían contemplar la posibilidad de sumar a su cartera la obligación negociable de Pampa Energía (MGCHO), ya que se trata de una compañía que cuenta con ingresos en dólares, lo que reduce las posibilidades de incumplimiento.

“En general, las obligaciones negociables que son emitidas por empresas argentinas deberían tener rendimientos por arriba del 10% en dólares, teniendo en cuenta que el bono del Tesoro de Estados Unidos rinde un 5%, cuando es considerada una de las inversiones más seguras del mundo. Sin embargo, por las restricciones cambiarias actuales y la falta de alternativas, nos encontramos con la paradoja de que muchas ONs rinden lo mismo que la inversión más segura”, cerró Donzelli.

Melisa Reinhold

Fuente