La selección campeona de 1986 salió de Jujuy

Detallista al extremo y preocupado por no dejar nada librado al azar, Carlos Bilardo llevó a buena parte del plantel a esa localidad jujeña de Tilcara, haciendo una recordada promesa

Jujuy al día ® – Una vez que Argentina supo qué rivales enfrentaría y la sede de esos partidos en territorio mexicano, Bilardo se reunió con su equipo de trabajo, mientras atrás en la oficina del entrenador aparecían imágenes de los futuros rivales emitidas por las videocaseteras que tenía el entrenador nacido en La Plata. Carlos Salvador tenía el sueño de obtener en el mundial de México 1986 su consagración como técnico, sacando campeón a Argentina y poniendo la consideración mundial hacia este lugar del mundo, tras el título que el equipo italiano había logrado en España 1982. El DT platense era una persona con muchísimas mañas e incontables recaudos para lograr sus objetivos, estrategia que lo encontró justo a comienzos de la temporada ‘86 viajando con catorce jugadores al Valle de Tilcara, localidad jujeña que en ese momento había sido seleccionada para la preparación del staff que viajaría meses más tarde a jugar la zona de grupos. Todos en la AFA se preguntaban porqué el “Narigón” había escogido ese lugar, respuesta que llegó cuando la delegación ya tenía un pie en la escalerilla del avión que estaba a punto de llevarlo a Jujuy.

Haciendo un detallado estudio con sus colaboradores, Bilardo le explicó a los encargados de la Asociación del Fútbol Argentino que ese sitio había sido escogido al descubrir que tenía exactamente la misma condición geográfica que el Distrito Federal (ciudad de México) y Puebla, las dos localidades que el sorteo había colocado en la cartografía de la selección blanquiceleste. Lo que no figuraba en los cálculos del cuerpo técnico y menos en la organización de la AFA, es que esa particular zona seteada por el conocido técnico de Estudiantes no tenía ningún sitio o espacio deportivo que permitiese equiparar en algo la superficie de juego de los campos tejanos. La cancha que se encontraba en las mejores condiciones en ese poblado, era de tierra y tenía cientos de pequeñas piedras. Estaba muy claro que en ese lugar podía hacerse cualquier cosa, menos hacer rodar una pelota justo en un terruño inhóspito, donde el balón salía disparado para cualquier lugar. Créase o no, tras mirar los defectos de superficie que había, el entrenador consiguió unos rastrillos grandes que aplicados varias veces, depuraron bastante del pedrerío en ese sitio. Ya por lo menos la pelota al picar no hacía ese indeseado efecto de “top-spin” de salir más rápido de lo que picaba.

Camino a la gloria, Stallone un poroto

Quien crea que esa preparación para adaptarse fue un engorroso trámite se queda corto: los jugadores hicieron triple turno de entrenamiento a más de dos mil metros de altura, sin olvidar los 30 grados de calor, practicando en un áspero terreno que semanas atrás habían usado para cosechar lechuga. No hay muchos testimonios de aquél operativo y también la gente no le prestó demasiada atención. Tilcara era en ese momento un pueblo con apenas dos mi habitantes y con un solo teléfono de línea fija. No fueron muchos los medios que enterados de la ubicación quisieron cubrir esa estadía, apenas cuatro cronistas junto a un par de fotógrafos se hospedaron en una casa particular para realizar el informe. El equipo periodístico permaneció apenas dos días y se volvió espantado de esa zona, totalmente descompuesto por la temperatura y lo inhóspito del lugar seleccionado.

El maleficio de la Virgen, Leo

A la intensa y frenética preparación, casi clonando esos desafíos de Rocky Stallone Balboa entrenando ante condiciones muy adversas antes de una pelea, se sumó el costado místico. Carlos Bilardo, un creyente de la primera hora, fue con toda la delegación completa a visitar a la Virgen de Tilcara, iglesia donde además de valorar la buena recepción, rezaron y prometieron regresar para agradecer si conseguían el título en México, promesa que finalmente no se cumplió. Muchos estadistas y amantes de las cábalas señalan, según esa muy particular lectura, que todas las desavenencias deportivas ocurridas en las siguientes décadas con la selección, tuvieron que ver con aquella palabra empeñada jamás cumplida. Ese maleficio, un extenso lapso sin conquistar la tercera estrella, se prolongó por 36 años. Realmente muchísimo.