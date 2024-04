Rige alerta sanitaria por dengue en la provincia

Jujuy al día ® – La disposición intensificará las acciones de Salud y se refuerzan los servicios, dado el incremento de casos en la provincia y en el país. A la fecha, hay cerca de 3.300 casos confirmados.

“Hemos resuelto alerta sanitaria en el territorio de la provincia porque hay un brote importante de dengue que no es solo en Jujuy sino en gran parte del continente y en nuestro país”, explicó el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y remarcó que “venimos con un aumento importante en la cantidad de casos y por eso es importante que la población esté alerta, que sepa qué hacer ante la aparición de los síntomas, que comprenda qué parte nos corresponde en nuestra propia casa y que esta infección la trasmite el mosquito Aedes Aegypti”.

Además, reiteró que “es clave saber que sin mosquito no hay dengue y que este insecto deposita sus huevos en el agua estancada que encuentra en las viviendas o alrededores y por esos tenemos que eliminar las botellas, floreros de cementerios, limpiar y guardar piletines, descartar cubiertas viejas, tapitas de gaseosa y todo objeto rígido que pueda funcionar como reservorio”.

Con 3297 casos confirmados al 3 de abril, “los brotes más importantes de dengue se presentan en San Salvador de Jujuy, fundamentalmente en barrios Punta Diamante, Malvinas y Alto Comedero mientras en el interior se ubican en Perico, Monterrico, El Carmen y con menor incidencia, en San Pedro y Libertador que eran históricamente las zonas con presencia de casos”, afirmó.

En la actual situación epidemiológica, Bouhid confirmó “el fallecimiento de una persona, una niña de 15 años de edad en Perico y estamos a la espera de confirmación aunque es altamente probable que así sea, un segundo caso fatal de un paciente en Libertador”.

Respecto a los serotipos de dengue, sostuvo que “la clasificación no tiene que ver con la gravedad, sino con el orden de aparición. Sí, la población tiene que saber que en la provincia tenemos Den-1 y Den-2 y que la complicación se presenta en el paciente contagiado en años anteriores, ya que es quien tiene mayor susceptibilidad en el caso de un nuevo contagio”.

Medidas de cuidado

“Aplicarse repelente cada dos a tres horas según indique el producto, usar mangas largas, colocar telas mosquiteras en cunas y cochecitos y prender aire acondicionado y ventilador siempre que se pueda son medidas que ayudan a evitar la picadura del mosquito transmisor”, agregó Bouhid.

Los síntomas

“Fiebre, dolor retro ocular, dolor de articulaciones y músculos son los síntomas que se presentan en el 85% de los casos que tenemos y los que con el tratamiento indicado por el profesional médico, se recuperan efectivamente”, precisó el ministro y detalló que “el dengue hemorrágico empieza con vómitos persistentes o dolores intensos de estómago, sangrado de encías y nariz, por lo que se debe consultar de forma inmediata para el correspondiente tratamiento, internación y medidas que se requieran según el caso”.

Además, indicó que el sistema de salud cuenta con los servicios a disposición en Salud Digital desde la página https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, así como en los puestos de salud, nodos y guardias de los hospitales mientras se cumple también con entrega de medicación a domicilio para evitar la saturación de las guardias.

Sobre la vacunación

“El Ministerio de Salud de la Nación no incorporó aun esta vacuna en el Calendario por lo tanto no la recomienda. Si bien se vende en farmacias tiene que ser bajo prescripción médica tras lo cual, los pacientes la adquieren por sus medios”, puntualizó el ministro. Por último, aseveró que “la vacuna se aplicaría en las personas que ya tuvieron dengue y que necesitan reforzar sus defensas. Durante el brote, no tiene sentido esta vacunación porque actúa a los 30 a 60 días de la segunda dosis” y concluyó que “en la medida que Nación no la recomienda pedimos a la población seguir indicaciones de su medico”.