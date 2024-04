Vouchers educativos: “la mirada está puesta más en CABA, no en el interior del país”

Jujuy al día ® – Así lo manifestó, en diálogo con nuestro medio, Diego López, referente de instituciones educativas de gestión privada, al referirse a la aplicación de los vouchers educativos dispuestos por el gobierno nacional en Jujuy.

Al respecto, Diego López expresó “el sistema de voucher que ve el Ministerio de Capital Humano, está dando una mirada muy, pero muy superficial sobre el interior. Por los valores que se manejan, por las cosas que se dicen, que no están totalmente resueltas, pero por lo potencial de los voucher, pareciera que todo apunta nada más a Capital Federal y a los colegios que tienen una subvención del 75% o más; con una cuota que no supera los 54 mil pesos, dándole a cada chico un voucher de 27 mil pesos”.

“Eso es una cuestión media utópica, porque no todos los colegios tienen subvención, y los que necesitamos, justamente, son aquellos colegios que no tenemos subvención. Aquellos colegios que tienen una cuota de 54 mil pesos, que pueden ser algunos, muy pocos, porque ya en mayo, se calcula, una suba también, contra la inflación que llevamos; de enero 25%, de febrero 13,2%, ahora falta marzo y abril también”.

Agregó “en definitiva, no se va a poder cumplir ese objetivo; no sé qué colegio podrán cumplir ese objetivo. Pero los colegios públicos de gestión privada, la AJIEP, que no tenemos esas condiciones para cumplir, seguramente no vamos a poder recibir los vouchers. Por eso digo que la mirada está puesta más en CABA, no en el interior del país”.

López opinó que “creo que, si el sistema de voucher va a ser de esa forma, no sirve; o sirve para muy pocos, y si sirve para muy pocos, significa que deja muchos afuera; y dejar muchos afuera, significa que están discriminando el sistema educativo”:

Por otro lado, el referente de las instituciones educativas públicas de gestión privada, fue consultado por nuestro medio si desde el inicio del ciclo lectivo hubo migración de los alumnos de dichas instituciones hacía la gestión pública.

Comentó “puedo imaginar que los padres siempre están entre la espada y la pared, si va a la escuela pública, de gestión pública, tiene la posibilidad que los maestros hagan paro, que no tengan clases, con lo cual, los padres tienen que dejarlos en la casa, pagar alguien que los cuide, porque ellos seguirán trabajando. Esa es la pared. Y la espada es llevarlos a la escuela pública de gestión privada, donde tiene que pagar una cuota, entonces tiene que ajustar toda la administración económica de la casa, para que eso pueda ser”.

“Entonces, el padre pareciera que está optando en quedarse en la escuela pública de gestión privada, siempre y cuando la escuela pública de gestión privada no se abuse con la cuota”.

Recalcó “en este momento, los colegios públicos de gestión privada, tenemos que tener una sensibilidad suficiente, de entender que lo que quiere el padre es no pincharse con la espada, ni estampillar contra la pared”.

“Por el momento no hemos tenido mucha migración de alumnos de escuelas públicas de gestión privada a escuelas públicas de gestión pública”, concluyó.