WhatsApp rosado: Cómo activar el nuevo color disponible

Jujuy al día ® – WhatsApp Plus se ha convertido en una opción popular al servicio oficial de mensajería instantánea que ofrece la plataforma propiedad de Meta y de hecho destaca debido a que incorpora una serie de opciones de personalización que no están disponibles en la aplicación original, como es el caso del modo rosado.

Sin embargo, esta versión que ofrece características adicionales como la modificación del diseño y mayor control sobre la privacidad, no está disponible en las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play, por lo que su descarga se debe hacer mediante un archivo APK.

Recordemos que un Android Application Package es un archivo que contiene el código fuente, recursos y metadatos necesarios para instalar y ejecutar una aplicación en el sistema operativo Android. Funciona de manera similar a cómo los archivos .exe operan en Windows.

Pero es importante tener en cuenta que la instalación de un APK puede provenir de fuentes oficiales como de las que no lo son. Por lo que el uso de archivos externos puede exponer al dispositivo a riesgos de seguridad como malware o violaciones de datos.

Además, descargar y utilizar WhatsApp Plus, o cualquier versión modificada de del software original, puede resultar en la suspensión o prohibición de la cuenta por parte de los servicios oficiales debido a que va en contra de sus términos de servicio.

Es posible utilizar el modo rosado en la nueva versión WhatsApp Plus V40.30 y para descargarla completamente gratis es necesario:

Ingresar a la URL en la que se encuentra el archivo APK, el cual es https://www.mediafire.com/file/iekctrsplexdvyu/YesiiWhatsApp_Plus_v40.30_YesiiMods.apk/file.

Ejecutar el APK y esto implica dar todos los permisos correspondientes a Google Chrome para poder instalarlo.

En ese momento se debe ingresar un número de celular y recibir el código de verificación en WhatsApp Plus.

Para cambiar el aspecto y/o color del logo de WhatsApp Plus también se debe instalar la app complementaria llamada, Nova Launcher, compatible exclusivamente con dispositivos Android, para lo cual se deberá ingresar a Google Play Store.

Una vez que se haya instalado la aplicación se podrá personalizar tanto el tono de color de la interfaz como el nombre tocando el logo de WhatsApp.

Es importante considerar que WhatsApp Plus no funciona conjuntamente con la versión original de WhatsApp, así que será necesario desinstalar la aplicación de Meta antes de instalar esta versión no oficial.

Qué recomendaciones hay para un uso seguro de WhatsApp

Para respetar los términos de servicio de WhatsApp (la versión oficial) y asegurar una experiencia segura y positiva en la plataforma, se recomienda seguir las siguientes directrices:

Uso legítimo de la aplicación: Utilizar WhatsApp únicamente para comunicaciones personales o fines autorizados. Se debe evitar su uso para actividades ilegales, engañosas o malintencionadas.

Respeto a la privacidad y seguridad: No enviar mensajes masivos no solicitados, spam, o realizar prácticas que puedan ser consideradas invasivas a la privacidad de otros usuarios. También es importante proteger la propia cuenta con métodos de seguridad robustos, como la verificación en dos pasos.

Protección de propiedad intelectual: No compartir contenido que infrinja los derechos de autor o propiedad intelectual de terceros.

Contenido apropiado: Evitar el envío de mensajes que contengan odio, sean ilícitos, amenazantes, abusivos, acosadores, difamatorios, vulgares, violentos o de cualquier otra naturaleza inapropiada.

Evitar modificaciones no autorizadas: No utilizar versiones modificadas de la aplicación, como WhatsApp Plus, que violen los términos de servicio. Estas versiones pueden comprometer la seguridad y la privacidad, y resultar en la suspensión de la cuenta.

Actualizaciones regulares: Mantener la aplicación actualizada para aprovechar las últimas mejoras de seguridad y funcionalidades.

Cumplimiento de leyes locales: Asegurarse de que el uso de la aplicación se alinee con las leyes y regulaciones locales.

Seguir estas recomendaciones contribuirá a una experiencia segura y acorde a los términos de uso establecidos por WhatsApp, protegiendo la propia cuenta y el bienestar de la comunidad de usuarios.