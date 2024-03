Dolor en el folklore: murió un querido cantante y compositor jujeño

Un querido músico de folklore, influencia de algunas figuras de la actualidad, murió el martes pasado y diversos referentes lo despidieron en redes sociales.

Jujuy al día ® – Murió un reconocido artista de folklore, uno de los géneros más populares del país, y la música está de luto. La noticia, que se dio a conocer el martes 26 de marzo de 2024, generó una enorme tristeza en el mundo de la música, especialmente entre los allegados del artista y entre quienes trabajaron a su lado durante años. Su muerte se suma a la de muchas otras figuras del folklore que partieron en los últimos meses y dejaron un gran legado en la historia del género.

Se trata de Héctor «Luli» Mercado, hermano del «Coya» e hijo de Héctor Miguel Mercado, integrante de Los Kererinkas. El profesor, cantor y compositor murió el martes 26 de marzo luego de luchar contra una dura enfermedad. La noticia fue confirmada por Adrián Temer, un referente del folklore que reconoció la influencia del «Luli» en su juventud.

«Yo era chico y me agarraron el Luli, su hermano el Coya y el Lelo Farfan, que ya eran unos musicazos y unos cantorazos y me metieron en este mundo del folklore, la noche, la bohemia, la vida. Los tres ya no están, pero su música y su amistad siguen estando en un montón de gente que así como a mí, ellos marcaron su camino. Hasta siempre Luli», escribió Temer en sus redes sociales, conmovido por la triste noticia de la partida de Mercado. Otros grandes artistas del género también despidieron a «Luli» en sus redes sociales con sentidos mensajes.

Además de ser protagonista en guitarreadas, «Luli» Mercado era muy querido en el ambiente por su sentido del humor, por lo que en cada juntada con amigos y familiares sus historias y su sonrisa eran una constante.