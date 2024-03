Cinco diferencias entre Telegram y WhatsApp junto a otras apps de mensajería instantánea

Jujuy al día ® – Telegram es una aplicación de mensajería instantánea con más de 800 millones de usuarios activos al mes que asegura focalizarse en la velocidad y la seguridad. Sin embargo, recientemente un juez suspendió su operación en España, acusando a la plataforma de un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de propiedad intelectual, por lo que es importante recordar cómo este servicio gestiona este tipo de información.

La app que fue lanzada en 2013 por los hermanos Nikolai y Pavel Durov, establece claramente en sus políticas que rechaza cualquier infracción del Copyright y puede imponer sanciones a aquellas cuentas que lo infrinjan al realizar acciones como piratear libros y compartirlos por la aplicación, o también enviar películas, entre otras.

Asimismo, si una publicación infringe los derechos de autor o propiedad intelectual de alguien, proporciona un proceso para que los titulares puedan notificar tales infracciones solicitando su eliminación. Sin embargo, fue penalizada por la justicia española por no ofrecer los datos técnicos para poder identificar a los dueños de las cuentas utilizadas para vulnerar derechos de autor.

Cinco cosas que diferencian a Telegram de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería

La aplicación permite a los usuarios enviar mensajes, fotos, videos y archivos de cualquier tipo (doc, zip, mp3, etc.), así como crear grupos para hasta 200,000 miembros o canales para difundir mensajes a un número ilimitado de suscriptores. Y se diferencia de servicios como WhatsApp por funciones como:

Bots: Telegram ofrece soporte amplio para bots, los cuales pueden ser programados para realizar diversas tareas, como automatizar respuestas, gestionar grupos o canales, proporcionar noticias, e integrar otras aplicaciones o servicios. Esta característica hace de Telegram una plataforma más versátil en comparación con WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería que tienen capacidades limitadas para la integración y automatización a través de bots.

Almacenamiento en la nube y acceso multiplataforma: En Telegram, todos los mensajes y archivos se almacenan en la nube, permitiendo a los usuarios acceder a su historial de mensajes y archivos desde cualquier dispositivo sin la necesidad de transferencia manual. Esto también posibilita el uso simultáneo de Telegram en múltiples dispositivos. WhatsApp, en cambio, utiliza un sistema de almacenamiento local y encriptación de extremo a extremo que ata el historial de conversación a un dispositivo específico.

Tamaño de archivo: Telegram permite enviar y recibir archivos de hasta 2 GB de tamaño, una capacidad significativamente mayor que WhatsApp y la mayoría de las otras aplicaciones de mensajería, donde los límites de tamaño de archivo son mucho menores.

Privacidad y seguridad: Telegram ofrece los “Chats Secretos”, que son conversaciones encriptadas de extremo a extremo que no se almacenan en los servidores de la empresa y tienen la opción de mensajes autodestructivos. Aunque WhatsApp también proporciona encriptación de extremo a extremo por defecto para todos los mensajes, no cuenta con una función equivalente a los chats secretos con autodestrucción de mensajes.

No se requiere el número del teléfono: A diferencia de WhatsApp, donde compartir el número de teléfono es un requisito, Telegram ofrece la posibilidad de comunicarse a través de un alias. Esta ventaja no solo proporciona un nivel de anonimato, sino que también protege la información personal sensible del usuario.

Tips para un uso eficiente y responsable de Telegram

Para aprovechar al máximo Telegram y garantizar una experiencia segura y productiva, se establecen las siguientes recomendaciones de uso:

Respeto por la propiedad intelectual: Es muy importante evitar compartir contenido protegido por derechos de autor sin autorización. Respetar la propiedad intelectual de otros evita las infracciones legales.

Configuración de privacidad: Siempre altamente recomendable ajustar la configuración de privacidad para controlar quién puede ver la última vez en línea y foto de perfil. También se puede configurar la privacidad de las llamadas y los mensajes, eligiendo quién puede contactarlo.

Verificación en dos pasos: Activar la verificación en dos pasos, añade una capa extra de seguridad a la cuenta. Esto requiere un código adicional cada vez que se inicie sesión en un nuevo dispositivo.

Use los chats secretos: Para una comunicación altamente segura, es clave utilizar los chats secretos que proporcionan encriptación de extremo a extremo y pueden ser configurados para que los mensajes se autodestruyan después de un tiempo determinado.

Cuidado con los enlaces y archivos desconocidos: Siempre se debe ser prudente al abrir enlaces o descargar archivos enviados por usuarios desconocidos. Estos pueden ser maliciosos y comprometer la seguridad.

Uso de los bots: Los bots de Telegram pueden ser muy útiles para diversas tareas, como obtener noticias, administrar tareas o incluso aprender idiomas. Es importante explorar el directorio de bots y añadir aquellos que sean útiles. Entre los más interesantes están @AndyRobot para aprender inglés, @calcubot, @LyricZbot para encontrar la letra de una canción o @TriviaBot.