HOROSCOPO PARA MARZO 2024

La semana del 11 al 17 de marzo arranca en Luna Nueva, momento de sembrar nuevos compromisos, sueños por cumplir de cara a su realización a lo largo de los próximos 6 meses. La Luna Nueva en Piscis que se formó durante la jornada del domingo 10 de marzo nos invita a sembrar nuestros sueños y a planificarlos con un sentido de realidad y madurez que no habíamos tenido antes.

Aries:

Amor: empezamos la semana con bastante intensidad, tal vez se presenten grandes oportunidades de avanzar en tu propósito de vida. La primera parte de la semana, especialmente el lunes, por toda la carne en el asador y toma consciencia de esos primeros pasos que tienes que dar para acercarte un poco más a la vida de tus sueños. Puede que lo veas difuso o te cueste ver la luz al final del túnel. Confía en tu intuición.

Trabajo: Mercurio te aporta agilidad y rapidez mental, tomando decisiones rápidas y en ocasiones impulsivas. Aprovecha para conectar con esas ideas que tienes en la cabeza que no has conseguido arrancar. Esta semana puede ser un buen momento para ponerte con nuevos temas intelectuales o mentales. La comunicación será directa y asertiva, evita ser demasiado impulsivo.

Salud: A partir del miércoles día 13 puede que te sientas más liberado, pero aún tendrás algunos retos que superar. Sorpresas desagradables o poco apetecibles te pueden poner entre las cuerdas durante toda la semana. El jueves puedes sentirse decaído o irritado. Pero el domingo se sentirán mucho mejor.

Tauro:

Amor: Con el paso de Venus, tu regente, en Piscis, te sientes mucho más vulnerable, pero también con ganas de vivir amores de ensueño y cargados de romanticismo. No te dejes llevar por ilusiones precipitadas, ni amores ciegos.

Trabajo: No te hagas ilusiones precipitadas y cuida tus inversiones. Es momento ahora más que nunca de leer bien la letra pequeña de contratos y documentos. No te dejes engañar.

Prepárate para una semana de sorpresas y movimientos inesperados. Habrá situaciones que no puedas sortear y que te obligarán a movilizarte por el cambio. Toma precauciones en cada desplazamiento que den así evitaran confrontaciones con socios.

Salud: Tengan cuidado con golpes, accidentes o sustos innecesarios. Esta semana es un examen de todo lo que has estado aprendiendo con el paso de Urano por tu signo, así que ponte manos a la obra para fluir con lo que venga.

Géminis:

Amor: El viernes de esta semana puedes sentirte algo incómodo o tenso con tu pareja o alguna amistad cercana. La falta o dificultad en la comunicación, una carencia de empatía o un malentendido puede ser el origen de un pequeño conflicto que te haga sentir muy incómodo. No desesperes si no te entiendes con los demás y disfruta del lenguaje no verbal y del amor.

Trabajo: esta semana puedes estar sintiendo el paso de Mercurio por tu signo, soltándose la lengua y poniéndote mucho más activo con proyectos e ideas. A partir de la mitad de semana, sobre el jueves día 14, se empezarán a alinear muchas de estas ideas o proyectos hacia tu camino evolutivo.

Salud: Puede que te entren las dudas o el miedo porque va a ser muy potente y cada día te irás sintiendo más conectado con tu propósito de vida. Prepárate para encuentros de hermanos, vecinos, primos, socios, o nuevos contactos.

Cáncer:

Amor: atrévete de una vez por todas a escoger las riendas de tu vida. Esta semana es perfecta para empezar algo nuevo, algo importante que requiere de tu talento y energía para evolucionar como persona, y elegir con quién quieres vivir tu vida amorosa Es hora de poner fecha y hora al cumplimiento de tus sueños, dejando a un lado las inseguridades y miedos del pasado.

Trabajo: A partir del miércoles podrás asentar y asimilar todas esas iniciativas y también por qué no, disfrutar un poco más de tu vida, de los placeres terrenales, sin tanto adorno o decorado. Vivir intensamente, disfrutar de tu trabajo, del deporte, de la comida, Son días para disfrutar sin miedo y sin auto limitaciones.

Salud: cuida tus palabras para no meter la pata. Quizá te pueda el impulso o simplemente no lo pienses, pero la recomendación es que seas un poco prudente. Y así evitar inconvenientes.

Leo:

Amor: esta semana puede haber mucha confusión y grandes desilusiones que sobrellevar. Quizá se te ha caído definitivamente la venda de los ojos o estés en un momento de máxima confusión. Es importante que no te pierdas en cuentos de hadas y escapismo de la realidad pues tendrás una ligera tendencia hacia eso. Esta energía te puede resultar altamente positiva si aprendes a fluir con lo que venga y a encontrar el lado positivo.

Trabajo: A medida que avance la semana el caos y la confusión pueden apoderarse de ti. Aunque también es una gran oportunidad de explotar tu parte más creativa. El punto es que esta semana Será un día altamente productivo y creativo en el que grandes creaciones se te ocurrirán

Salud: Puede ser una semana para hacer algo por los demás, alguna acción caritativa o social que involucre a un grupo de personas que necesitan de tu guía y ayuda. Eres un líder nato y por ello la gente suele buscarle en busca de consejo o liderazgo.

Virgo:

Amor: a medida que avance la semana irás poco a poco sintiendo una necesidad de expresarte, de decir todo lo que piensas y no callarte nada así sea bien o mal recibido por los demás. La tensión mental e intelectual irá creciendo exponencialmente desde el lunes hasta el domingo y principios de la próxima semana, cuida a tu pareja y cuida tu lenguaje y vocabulario pues puedes pecar de impulsivo o agresivo en el lenguaje, lo que haría sentir mal al que tienes al lado.

Trabajo: Ahora empiezas a darte cuenta de lo que tienes que hacer y qué pasos hay que dar para conseguir tus objetivos. Estarás más clarificado que nunca con una mente fogosa y llena de intuición, recibiendo grandes revelaciones que llegarán por diversas vías. No te cierres a nuevos contactos de personas o a viejas amistades que pueden aportar mucha información para tu momento actual y futuro en lo laboral.

Salud: Es un momento para sacar la diosa que llevas dentro y crecer internamente abriendo nuevos caminos evolutivos. Puede ser una semana de grandes logros. Los primeros días son para sembrar nuevas intenciones, empezar a proyectar mejoras tu salud.

Libra:

Amor: el lunes casi a medianoche Venus tu regente, ingresa en el signo de Piscis, cambiando mucho tu energía. Si últimamente te sentías algo desapegado y con ganas de nuevas amistades, y amores, proyectos o interés por la tecnología, ahora puede que te vuelvas nostálgico, romántico. Puede que desees retomar actividades artísticas que habías dejado apartado, ya sea canto, baile o música. El cine y el teatro también pueden ser temas de interés para ti

Trabajo: Es una semana para evitar cualquier idealización de socios o amigos. También será un momento para cuidar tus finanzas y evitar prestar dinero o endeudarte tontamente. La energía está un poco difusa y puede que no seas consciente del estado de tus finanzas. Revisa la cuenta bancaria con más frecuencia para evitar sustos innecesarios.

Salud: El miércoles 13 puede ser un día muy favorable para temas emocionales y durante prácticamente toda la semana también puedes disfrutar de algún logro profesional que te hará feliz.

Escorpio:

Amor: El viernes 15 es un día muy favorable y ligero a nivel de pareja o una relación de amor. Puede ser un gran día para conversar, dialogar con familia y amigos, pero también contigo mismo. Confía en tus posibilidades y no menosprecies tu forma de ser y de amar. No te dejes arrastrar por las opiniones de los demás, pues tú eres único y especial, sensible y enigmático.

Trabajo: empieza la semana con una gran energía comunicativa, puede que estés cambiando alguna forma de expresión o de pensamiento. Tu lenguaje será mucho más asertivo y desapegado o al menos necesitarás menos control sobre tu mente y pensamientos. Es un buen momento para organizar algún proyecto laboral o de estudio.

Salud: a nivel emocional esta semana. Puede ser para conversar, dialogar con amigos, confía más en ti. Vienen días muy buenos para comunicarte mejor.

Sagitario:

Amor: Es una semana para establecer algunos límites y dar estructura a temas relacionados con el amor o las relaciones personales, así como a temas espirituales más personales y profundos. Son momentos de replanteos, de cómo quieres vivir el amor de aquí en adelante.

Trabajo: tu vida está dando algunas vueltas en los últimos tiempos. Júpiter tu regente, se está acercando a Urano, el planeta de los cambios radicales, las sorpresas, las tecnologías. Puedes estar sintiendo esta descarga eléctrica cada vez más fuerte y te afecta en muchas áreas de tu vida para bien o para no tan bien. Algunas situaciones inesperadas pueden ocasionar problemas económicos o sobresaltos. Intenta evitar riesgos innecesarios.

Salud: El lunes día 11 con la Luna Nueva, es un momento de sembrar intenciones en lo que respecta al cuidado de la salud y el cuerpo. Es un momento de aprender a cuidarse y a disfrutar de tu cuerpo sin tabúes, sin culpas y estableciendo rituales sagrados de belleza y autocuidado.

Capricornio:

Amor. El sábado 16 puede que surja algún tema familiar en forma de conversación incómoda, es un momento de máximo crecimiento interior, así que enfrenta esta situación con una sonrisa, mucha empatía y amor. Puedes vivir un fin de semana de lo más romántico y de crecimiento de la pareja o de la relación contigo mismo. Permítete disfrutar, no te boicotees.

Trabajo. La Luna Nueva del inicio de la semana es perfecta para sembrar nuevas ideas o proyectos relacionados con temas de tu interés Eres capaz de poner límites lo suficientemente equilibrados para permitir que el otro acceda a ti. No seas tan exigente contigo y con los demás.

Salud: La semana se presenta un poco caótica para lo que a ti te gustaría. Y es que a veces tenemos que tirar todo abajo para volver a construir con unas bases más sólidas y seguras. Poco a poco a medida que avance la semana, puede que te vayas reconociendo en tus placeres y gustos. Son días para aprender a disfrutar y fluir sin querer estructurar todo tanto.

Acuario:

Amor: El lunes todavía puedes disfrutar de Venus en Acuario, con relaciones estimulantes y originales. El martes 12 también será un buen día para tomar decisiones orientadas a tu propósito de vida. Confía en tu intuición interna y haz lo que sabes que tienes que hacer. Tienes la energía a tu favor para poner las cosas en marcha.

Trabajo: La semana empieza con tensiones o conflictos con personas o situaciones que te vienen por sorpresa, de forma que prácticamente no puedes prevenir. Ten cuidado con discusiones o conflictos con las personas de tu entorno. Quizá estés actuando de forma frívola o excesivamente distante. Cuida tus palabras y acciones para con los demás. La empatía y el amor al prójimo son muy importantes en esta temporada.

Salud. La energía guerrera estará presente toda la semana. El jueves 14 deberás cuidar tu parte emocional, puedes estar tremendamente sensible e irascible. Es un día para tomarlo con calma. Por lo que deberás hacer mucho ejercicio de calma mental.

Piscis:

Amor: arranca la semana con una Luna Nueva en Piscis muy potente. Aunque el lunes la Luna ya estará pasando por el signo de Aries, también te aportará mucha capacidad de iniciativa y comunicación asertiva. Aprende a expresar tus deseos y emociones de forma clara y concisa. Esa puede ser una gran intención para sembrar con la Luna Nueva. Lo que inicies esta semana se verá realizado dentro de seis meses con la Luna Llena en Piscis en el mes de septiembre y de ahí en adelante podrás lograr lo que deseas.

Trabajo: Esta semana estás especialmente intuitiva, muy conectada con tu lado más espiritual y artístico. Grandes creaciones y proyectos místicos pueden estarse creando. También es un momento delicado para los enamoramientos de película, pues deberás tener los pies bien en el suelo para no llevarte grandes desilusiones. Disfruta de este momento, aunque desde un lugar que te permita ver la realidad.

Salud. A medida que avancen los días, el Sol se irá uniendo a Neptuno, regente de Piscis para juntarse definitivamente el domingo 17. Son días para cumplir sueños y ser tú mismo, con toda la magia y la creatividad que implica.

