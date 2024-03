Victoria Luna: «Las mujeres no tenemos que bajar los brazos ante las adversidades, ya conquistamos muchos derechos»

Jujuy al día ® – La Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, del Consejo Provincial de la Mujer, igualdad de género y respeto a las diversidades, Victoria Luna, reflexionó sobre la lucha de las mujeres contra la violencia de género.

La funcionaria, recordó que el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género fue incluido en la Constitución Provincial, tras su reforma parcial en el 2023, proceso que integró en calidad de convencional constituyente. “En los artículos 234 y 235 están contempladas sus funciones”, que esencialmente es “la prevención de la violencia hacia las mujeres y personas de la diversidad”, indicó.

“Una de las luchas planteadas por las mujeres es que tenga rango constitucional la prevención, erradicación y la sanción de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Este logro llegó a partir del debate y el trabajo, más allá del color político”, destacó.

La ex legisladora provincial remarcó la magnitud de “la problemática de la violencia contra las mujeres”, y marcó que “para evitar los femicidios hay que trabajar mucho”. En ese sentido, ponderó que “el Gobierno Provincial tenga la temática en agenda” y que establezca lazos con organizaciones, fundaciones, e instituciones”, como también con municipios y comisiones municipales”. “Entendemos que la única forma de terminar con esto es coordinando acciones, solas no hacemos nada”, recalcó.

Apunto como clave “escuchar a los diferentes grupos de mujeres” y “a los hombres que están comprometidos con la lucha”, además, remarcó la importancia del accionar de la justicia en casos de violencia, particularmente para “el acceso a los dispositivos de ayuda, asesoramiento, asistencia y guía”. Luna, valoró los cambios sociales en materia de género que “llevó a las mujeres a empoderarnos en lo que hacemos”, asimismo planteó que las mujeres fueron rompiendo con el temor y la vergüenza social de denunciar violencias y abusos. “Hay que denunciar si se sufre algún tipo de violencia, sea física, verbal, psicológica, institucional, simbólica o económica”, acotó. “Mujeres tengamos sororidad”, expresó la funcionaria, añadiendo que “la sororidad no solo es hacer causa común sino acompañar y buscar las herramientas para ayudar a terminar con la situación”. En lo que respecta al marco legal que resguarda a las mujeres de violencias y maltratos, Victoria Luna puso de relieve la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. “La violencia es un delito, tenemos normativas y leyes que respaldan como debemos actuar, quienes tienen que ser sancionados o penados por la justicia”, apuntó. “Esta norma establece modalidades de delito y penas según sean casos de femicidio, violencia digital, o el acoso callejero”, añadió. “Hay un Consejo Provincial que viene trabajando desde el 2015, generando espacios para las mujeres y cumpliendo la Ley, principalmente con la norma 5111, de hace más de 20 años, que decía que se creen centros de atención para las mujeres que sufrían violencia pero hasta que asumió este gobierno no se pusieron en marcha. Hoy tenemos 19 centros cumpliendo con la ley”, especificó. “Vamos a continuar fortaleciendo el trabajo de promoción de derechos, la concientización, información y la capacitación como ejes fundamentales. Cuando alguien conoce las herramientas de protección sabe cómo actuar”, detalló la funcionaria. “Las mujeres no tenemos que bajar los brazos ante las adversidades, ya conquistamos muchos derechos. Tenemos que empoderarnos en lo que hacemos, no hay que callarse, hay que denunciar y acompañar. Tenemos la Constitución Nacional y la Provincial y las normativas que nos amparan”, concluyó.