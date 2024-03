Jujuy, Tren Solar: enterate cuáles serán las tarifas para recorrer nuestra Quebrada

El nuevo tren turístico que recorrerá la Quebrada de Humahuaca confirmó la fecha de su puesta en marcha

Jujuy al día ® – El servicio del Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca comenzará a operar el 20 de marzo desde la localidad jujeña de Volcán y hará escalas en Tumbaya, Purmamarca y Maimará

Con mucha expectativa, después de los trabajos de puesta a punto que se realizaron durante el verano, el nuevo tren turístico, que recorrerá uno de los paisajes más impactantes de Jujuy, confirmó la esperada fecha de su puesta en marcha. El servicio del Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca comenzará a operar el 20 de marzo desde la estación de Volcán en un circuito de ida y vuelta y será sin dudas, la gran novedad para el fin de semana extralargo de Semana Santa. Las estaciones en la que parará, por ahora, serán Tumbaya, Purmamarca y Maimará.

El Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, es una innovación sin precedentes en América por funcionar con baterías de litio, amigables con el medio ambiente, y aspira a convertirse en referente en la región.

“Es muchísima la ansiedad que hay por esta apertura, esperamos mucha gente, especialmente para Semana Santa, porque es un tren de vanguardia, muy diferente, muy esperado”, cuenta Juan Cabrera, presidente del Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada.

El servicio ofrecerá dos modalidades: uno denominado Experiencia 360°, que contempla el recorrido completo ida y vuelta con salida y regreso a Volcán y paradas intermedias con suficiente tiempo para visitar cada pueblo. También se podrá tomar por tramos, entre cada una de las estaciones. Así cada viajero podrá elegir según sus necesidades.

Todavía no están confirmados los horarios de los servicios ni cuántas frecuencias ofrecerá por día (estiman entre 4 y 5), pero sí es un hecho que la ventana de operación será entre las 8 y las 20. Según cuenta Cabrera, el primer tren partirá desde Volcán a las 8 de la mañana. Los pasajeros podrán estar una hora en la escala de Tumbaya, luego tendrán la posibilidad de recorrer durante tres horas Purmamarca, y en la estación de Maimará se podrán quedar dos horas. “Este es el circuito pautado, -continúa Cabrera- con asiento asegurado, pero si desean quedarse más tiempo en cada estación del horario establecido, podrán tomar un tren siguiente, aunque sujeto a disponibilidad de espacio”.

En total, realizar el circuito completo demandará entre 7 y 8 horas. Durante el viaje, una guía explicará sobre los atractivos de la región y qué se puede visitar en cada localidad. Las excursiones correrán por cuenta de los viajeros.

El plan original contemplaba que fuera un servicio hop-on hop-off, que permite subir y bajar de la formación en el mismo día todas las veces que se quiera, pero en estos primeros meses de prueba no se implementará. “Por ahora no podemos ofrecer el servicio hop-on hop-off porque en las estaciones no están terminados los controles de acceso automático, que son indispensables para que funcione; será en una segunda etapa”, agrega.

Las tarifas, ya confirmadas, por ahora son promocionales. La Experiencia 360° cuesta: extranjeros, $40.000. Residentes de Jujuy, $10.000. Promocional para argentinos, $33.000. Menores de 12 años, $25.000. Jubilados presentando carnet, $20.000. “Los precios actuales por el lanzamiento están al 50% de los valores reales. Se irán ajustando a medida que aumente la demanda; los repuestos son importados y muy costosos, por eso, más la inflación, es muy difícil mantenlos”, explica el funcionario.

Los pasajes saldrían a la venta ente el 10 y el 15 de este mes y se comercializarán de manera online en un sitio web del Tren de la Quebrada, que todavía está en construcción.

Se espera que el servicio se extienda hasta Tilcara antes de las vacaciones de invierno, entre junio y julio. Cabrera comenta que todavía siguen los trabajos en las vías. La operación del tren, conducción y mantenimiento, está a cargo de Benito Roggio Transporte.

Recorrido panorámico

El tendido del Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca en muchos tramos va paralelo a la ruta 9 y en otros se interna en los pueblos. Con amplios ventanales para ver el paisaje, incluso con parte del techo vidriado propone un viaje inmersivo, donde los característicos cerros de colores serán los protagonistas. La baja velocidad -no superará los 60km/h- permitirá disfrutar del espectáculo de la naturaleza.

El trabajo para ponerlo en marcha fue largo. Las viejas vías del ramal C del histórico Ferrocarril Belgrano estaban abandonadas, muchos tramos habían sido robados y no se podían recuperar. Se hicieron nuevas vías, durmientes, terraplenes, puentes, porque no se podía renovar la línea como estaba. Incluso se tuvieron que levantar asentamientos y reubicar a la gente que vivía allí.

El servicio se ofrece en dos formaciones con dos vagones cada una, con capacidad para 72 pasajeros sentados. Las duplas llegaron desde China, donde fueron construidas, en noviembre último.

La principal característica es que se trata de un tren completamente ecológico, que se alimentará con energía solar y con baterías de litio. La empresa China CRRC Tangshan fue la proveedora de las formaciones. Solo hay dos trenes en el mundo con estas características, uno en Alemania y este en Jujuy. Es el único que va a circular a más de 2000 metros de altura, va a marcar un precedente histórico.

El tren es a baterías de litio y tiene celdas que son cargadores. En las estaciones de Volcán y Purmamarca hay cargadores que se enchufan al tren, como un auto eléctrico. Ese cargador está alimentado por energía proveniente de parques fotovoltaicos de Jujuy.

Las baterías de litio son de carga rápida: con 25 minutos de enchufe se llega al ciento por ciento y da una autonomía de 120 kilómetros.

Las estaciones también se hicieron nuevas, con bares y baños. Los edificios históricos se mantuvieron, porque son patrimonio y se les va a dar otros usos, como museos.

Esta obra forma parte de un plan mayor, que planea desarrollar el transporte ferroviario urbano local y llevar el tren hasta La Quiaca y la conexión con la línea Andina de Bolivia.