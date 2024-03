Es común que, en ocasiones, un contacto aparezca como “en línea”, aunque en realidad no lo está. En esta nota, todas las opciones que pueden explicar por qué alguien que no lo está, aparece «en línea».

Jujuy al día ® – El uso de la mensajería instantánea ya es habitual para millones de personas en todo el mundo. Y la aplicación más utilizada es WhatsApp, que pertenece a Meta, administradora de Facebook e Instagram.

Aunque se impuso por su facilidad de utilización y por la cantidad de funciones que brinda (mensajes de texto, voz, llamadas, envío de imágenes, memes y documentos, entre otras), WhatsApp todavía esconde algunos secretos.

Uno de ellos es que algunos usuarios aparecen en línea, pero no lo están. La propia empresa explica que si un contacto está en línea significa que tiene la app abierta en primer plano y conexión a Internet. Pero, ¿qué más hay detrás de esto?

¿Por qué aparezco en línea en WhatsApp si no lo estoy?

Es posible que aún cuando un contacto figura como “en línea” no haya visto los mensajes. También puede ocurrir que aparezca en línea aun cuando haya dejado de utilizar la app.

WhatsApp explica que “la información de última vez indica la hora en la que el contacto usó el servicio por última vez”. Agrega que “en los ajustes de privacidad, puedes elegir mostrar u ocultar tu hora de última vez y estado en línea. Si una persona no te tiene entre sus contactos o si nunca han chateado antes, no podrás ver su hora de última vez y estado en línea”.

Si una persona no ve la información de última vez o el estado en línea de un contacto puede ocurrir alguna de las siguientes situaciones. Que el contacto haya configurado sus ajustes de privacidad para ocultar esa información o que hayas configurado tus ajustes de privacidad para no compartir tu información de última vez (si no la compartes, tampoco podrás ver la de los demás).

Otras posibilidades: que el contacto te haya bloqueado; que nunca hubieran chateado; que el contacto no tenga tu número guardado en sus contactos o viceversa.

En cuanto a la permanencia en línea al dejar de utilizar WhatsApp este es un “error” que ocurre porque la aplicación funciona en segundo plano, para realizar algunas funciones, como hacer copias de seguridad.

Un artículo de La Vanguardia explica que “este error lleva sucediéndose desde hace ya varios años y tiene una explicación lógica”. Agrega: “La aplicación no solamente se dedica a enviar mensajes, debido a que también realiza copias de seguridad, cifrado y una gran cantidad de detalles que a veces no nos damos ni cuenta que también se llevan a cabo”.

“En uno de estos procesos, pese a que no estemos conectados puede ser que las personas que entren a nuestro chat les aparezcamos en línea. El motivo de esta situación es que la copia de seguridad y los guardados de la aplicación se siguen realizando, pese a no estar en WhatsApp”, afirma el diario de Barcelona.

De esta manera, para algunos usuarios, esa persona seguirá conectada a WhatsApp durante algún tiempo, pero no responderá mensajes porque, en realidad, ya no está usando la app. Según la web Fayerwayer el período de “aparente conexión” dura entre 15 y 30 segundos. Si la conexión a Wi-Fi es lenta, la cantidad de segundos podría aumentar, porque a la app le llevará más tiempo realizar las copias de seguridad y otras acciones.

Para evitar esta situación, una vez salido de la aplicación de mensajería instantánea hay que ir a Ajustes, Aplicaciones y a WhatsApp. Allí pulsar sobre forzar cierre para que todos los procesos finalicen por completo.