El gobernador Sadir habló sobre la convocatoria del presidente para firmar el “Pacto de Mayo”

Jujuy al día ® – El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, se refirió a la convocatoria realizada por el presidente Javier Milei a todos los gobernadores argentinos para consensuar el denominado Pacto de Mayo.

Sobre el Pacto, Carlos Sadir expresó “me parece muy bien que se convoque a un pacto, que se convoque al diálogo. Los gobernadores del Norte Grande todavía no hemos hablado para plantear alguna reunión o no. De todas maneras, la idea, creo que mayoritariamente, no opino por todos, pero me parece que en su mayoría tiene una decisión de dialogar y de acompañar, lo que, por otro lado, venimos pidiendo desde la provincia”.

“De los 10 puntos que nombró el presidente en su mensaje, hay muchos que en general se acompañan. Lo que pasa que hay que ver cómo es el desarrollo de cada uno de ellos; por ejemplo, el tema de la coparticipación nacional que se habló tantas veces, y obviamente no va a ser fácil”.

Agregó “de todas maneras estamos para acompañar y para buscar alternativas; me parece que hay que rescatar la idea de dialogar con las provincias para buscar soluciones para esta Argentina, que tan complicada está”.