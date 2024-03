Lisandro Aguiar: «El discurso del Intendente fue muy realista»

Jujuy al día ® – Cumpliendo con la Carta Orgánica, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge dejó inaugurada las Sesiones Ordinarias del presente periodo legislativo, realizando su discurso dirigido a la ciudadanía capitalina, el cual fue categorizado como realista por el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar. Además, resaltó el incentivo para avanzar en dispositivos normativos que den las herramientas necesarias para afrontar las problemáticas.

Al respecto, Lisandro Aguiar, calificó de «muy realista el discurso del Intendente Jorge, donde se han planteado las problemáticas que está atravesando el Municipio de la Capital en estos momentos, que tienen que ver -por supuesto- con la infraestructura vial en virtud de la gran cantidad de lluvia, sobre todo en el último período, donde nos ha planteado con claridad al Concejo la posibilidad de avanzar en herramientas legislativas que permitan acompañar el proceso de recuperación de la red vial que está llevando adelante el Municipio, con acompañamiento del Gobierno de la Provincia».

Más adelante, añadió: «el otro gran problema planteado está relacionado a la supresión de los subsidios del transporte, donde ha dejado en claro esta gran desigualdad y falta de equidad que se manifiesta al momento de destinar sesenta y cinco mil millones de pesos al área de Bs. As., y quitar los trece mil quinientos que se remitían al interior del país; esto genera desigualdad y genera problemáticas que, por supuesto, debemos analizar y buscarle alternativas de la manera más inteligente y más innovativa posible. En ese sentido, también ha destacado fuertemente lo que ha sido el trabajo del Municipio a lo largo del 2023 con grandes obras concretadas, como el pavimento de la Av. William King, pavimento de la Av. Yuto, de la Av. Pachamama, la concreción del Mercado Central, que es una obra emblemática para San Salvador de Jujuy y, por supuesto, lo que es el trabajo que se ha venido desarrollando con el plan de articulación público – privada u obras mixtas. Con todas estas herramientas vamos a seguir trabajando, buscando nuevas ordenanzas que permitan facilitar la vida del vecino y coordinar lo que es la actividad del Ejecutivo municipal, también en el marco del Gran Jujuy que ha sido uno de los puntos abordados por el Intendente».

Por su parte, el concejal Gastón Millón, definió al discurso como «muy interesante, un discurso que salió de los parámetros que veníamos manejando en los años anteriores, para pasar a un discurso conceptual muy claro, sobre todo porque veníamos hablando de un relanzamiento de gestiones o nuevas gestiones, entonces hizo un balance corto de lo que se hizo en el último tiempo, pero estableció líneas, ideas, fuerza, hablando de descentralización, de responsabilidad, equilibrio y la importancia que se le da a la gobernanza, a la participación vecinal. Hay un detalle muy interesante, ya que por primera vez no pidió una ley de coparticipación porque afortunadamente nuestro gobernador la anunció hace muy pocos días, lo cual para nosotros es una grandísima noticia».

Mientras que el concejal Leandro Giubergia, destacó: «Fue un discurso diferente, más corto de lo que nos tenía acostumbrado, pero no por ello dejando de establecer cuáles son los puntos de las políticas públicas que se van a seguir desarrollando y creo que es el eje de trabajo que se tiene por parte del Municipio. Fue un discurso importante de nuestro Intendente, porque fue destacando los puntos de vistas que se tiene».

A su turno, la concejala Liliana Giménez resaltó: «Expresó claramente el balance de una gestión que ya viene con una política pública. Desde mi bloque Lyder me gustaría que se haga en esta nueva gestión más hincapié en el sistema del Transporte Público, que ya está colapsado, no está funcionando para estos tiempos. Tenemos una declaración de emergencia y seguimos en emergencia, como bloque estamos siempre a disposición de trabajar por nuevas ideas y mejora».

Finalmente, el concejal Guillermo Alemán sostuvo: «es el mismo discurso con pequeñas obras que se tratan de magnificar, no se discuten las cuestiones estructurales de hace años. No podemos dejar de hablar del tema de los temporales, este año sin lugar a dudas fue mucho más bravo, pero esto es de toda la vida, no hay ningún tipo de planificación. El gobierno se adapta en una obra pública que cada vez es menos plata y ahora a través de la discusión con el Gobierno Nacional parece que tienen la excusa perfecta para decir págalo vos, que paguen los vecinos». Y continuó: «Nosotros abrimos nuestra banca para los reclamos de los usuarios, de los vecinos, de trabajadores, vamos a seguir recorriendo los barrios, queremos reforzar esa recorrida para discutir estos temas tan importantes de infraestructura y transporte».

El acto se concretó en el Centro Cultural «Éxodo Jujeño» y contó con la presencia del Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, Carlos Sadir y Alberto Bernis, correspondientemente; autoridades nacionales, provinciales, municipales y vecinos de la

Ciudad. Además de representantes de distintas instituciones del medio, miembros de la Universidad Nacional de Jujuy, Ejército, invitados especiales y público en general.