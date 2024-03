¿Pacto en serio o a la argentina? Milei se está fagocitando al PRO

El discurso duro con la política era el que los electores del presidente querían escuchar. De una manera explícita, Milei les dijo a los gobernadores que lo que los une no es el amor sino el espanto a un futuro.

Jujuy al día ® – El autopercibido “león” rugió en la cara y, podría decirse en su propia casa común, que es el Congreso a los políticos haciéndolos responsables del estado decadente de la Argentina. Les dijo que fueron corruptos, generadores de pobreza, extorsionadores, y responsables también de la acentuada declinación educativa. No se privó de adjetivar sobre los gobiernos anteriores, incluido los de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, a quien metió en la misma bolsa, presentándose a sí mismo como el único que, despojado de cualquier interés personal, no se moverá de su objetivo utilizando cualquier recurso. Música celestial para su electorado que comienza a sentir los efectos directos de la política restrictiva en curso, y al que Milei, como cualquier político, debe mimar constantemente.

Ese discurso duro con la política, rebajada a casta, era el que los electores del presidente querían escuchar. La atención a sus palabras fue mucho más vasta: obtuvo un ráting televisivo histórico. Aprovechó ese momento para machacar sobre varios asuntos, entre ellos marcó como epítome del manejo oscuro de los negocios públicos el enorme escándalo de los seguros oficiales –revelado por Clarín– que salpica a Alberto Fernández, ya imputado en la Justicia. Pero, llamativamente, no lo nombró al ex presidente.

También los sindicalistas recibieron lo suyo y de la peor manera: cuestionando la médula del sistema que ha sostenido la otrora “columna vertebral” del peronismo. No solo aludió a la duración de los mandatos y la reelección indefinida –hay dirigentes que llevan eternidades al frente de sus sindicatos– sino que anunció el proyecto de permitir convenios por empresas. Una larga reivindicación de la izquierda sindical y de la socialdemocracia: Alfonsín capotó por un voto con una ley similar en el Senado. Para ir a la década del ´70 hay que recordar las experiencias cordobesas del SITRAM-SITRAC, que encabezaron las huelgas y movilizaciones en esa época violenta. Así que, también, el libertario Milei le hizo voluntariamente o no un gesto a la izquierda, a la que odia visceralmente.

Milei, sin embargo, no desconoce la realidad, que es su pobre realidad legislativa. Su proyecto central –la ley Bases– se había estrellado en el Congreso y el mamotrético DNU pende de un hilo en la comisión legislativa. Si una derrota le había hecho mella, una segunda con el DNU aumentaría la dificultad de gobernar un país impaciente que tiene, por delante, al menos dos meses más de una inflación altísima y que, si se tuviera que aplicar una nueva fórmula de actualización jubilatoria contemplando la inflación pasada, puede hacer trizas cualquier progreso de estabilización.

Además, los gobernadores, ahorcados por las restricciones del poder unitario, el que siempre existió pese a los discursos en contrario, estaban en pie de guerra. La propuesta de un acuerdo ha sido una movida inteligente que debe estar precedida, como condición, por hechos: la rediscusión de la ley “ómnibus” y la firma de un pacto fiscal. De una manera explícita, Milei les dijo que lo que los une no es el amor sino el espanto a un futuro. Es un acuerdo condicionado. En otras palabras, la convocatoria a Córdoba es con las cartas a la vista: firmar los puntos que leyó Milei desde su atril en el Congreso.

Es muy positivo que un presidente convoque a un acuerdo a todas las fuerzas políticas. El reclamo de un remedo del Pacto de la Moncloa, uno de los temas más trillados de la política argentina pero nunca concretado, ha sido un larguísimo ejercicio teórico entre nosotros. En aquel pacto que garantizó la transición en la España post franquista intervinieron todos los partidos, asociaciones empresarias y sindicalistas. Por otro lado, un acuerdo debería surgir de aportes de las partes involucradas, no de un ucase, así que habrá que seguir de cerca la evolución de este paso político importante. Además, hay puntos de la propuesta que ya establece de manera transparente la Constitución.

Lo describió como «nuevo pacto fundacional para la República Argentina», que se firmará el 25 de Mayo en Córdoba.

Si se quiere que resulte un acuerdo que perdure y siente otras bases, tiene que tener aportes de los convocados a rubricarlo. De lo contrario, será un acuerdo a la “argentina”, para zafar.

¿Es cierto que el ministro del Interior se enteró en el recinto de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo? Al menos se lo habría confesado al macrista Ritondo al final de la Asamblea Legislativa.

Ritondo había tenido un larguísimo almuerzo con Milei de cuya realización Macri se enteró por boca del legislador cuando éste ya iba camino al despacho presidencial. Tuvo esa deferencia con Macri. No la había tenido Patricia Bullrich cuando aceptó el ministerio, ni tampoco Luis Caputo, que ayer dijo que el discurso de Milei fue el más emocionante que escuchó en su vida, demostrando su escasa afición a la oratoria de grandes políticos.

Milei quiere quedarse como líder del sector que antes se referenciaba en Macri. En otras palabras, quiere fagocitarse de hecho al PRO. Es ya una evidencia.

Hubo otro gesto hacia el peronismo, al menos, al no kirchnerista: la mención a Carlos Menem tuvo ese gesto de reivindicación y cercanía. Milei recordó que fue Menem el único, antes de que él, que dijo la verdad. No fue así. Cualquiera que lo quiera puede recordar que Menem declaró en público que si decía la verdad en su campaña, entonces no lo iba a votar nadie. Los hechos históricos pueden interpretarse, pero no tergiversar.

Ricardo Kirschbaum

