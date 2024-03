Jujuy al día ® – Hoy en doble turno, Jujuy Básquet retoma los entrenamientos pensando en el partido frente a Gimnasia y Tiro de Salta a jugarse este miércoles desde las 21 en el estadio Federación Jujeña.

El conjunto jujeño viene de ganar un partido importante la fecha pasada a San Martín en Tucumán, pero su entrenador Fabián Daverio resaltó que fue un duelo difícil «no es fácil venir y jugar en esta cancha, con un equipo muy experimentado con mezcla de chicos», apuntó luego de la victoria.

El DT jujeño destacó que «tenemos un equipo con muchos jóvenes que están haciendo sus primeras experiencias como titulares y con un referente como Banegas en el poste bajo, lo que se desgasta abajo es increíble».

Daverio recalcó «la entrega de todo el equipo, me saco el sombrero y me enorgullece porque nosotros entrenamos muy duro con esa intensidad, pero a nosotros no se nos va a hacer fácil, no es que venimos y vamos a ganar en todas las canchas, no hay que confundirse, a los juegos hay que salir, hacer nuestro básquet porque eso es lo que vamos a buscar», puntualizó.

Es que por la paridad, Jujuy Básquet estuvo una sola vez abajo en el marcador ante San Martín, después el resto del encuentro lo fue ganando, tranquilamente «el partido podría haber sido para ellos tranquilamente pero nosotros lo sacamos adelante».

El DT de los jujeños remarcó el trabajo de la defensa «lo nuestro fue atrás, defender duro para poder correr, porque en ofensiva estuvimos en el primer tiempo dubitativo, sin orden táctico y nos costó pinchar la pelota y jugar nuestra ofensiva tratando de tener claridad en el perímetro y el interno», comentó.

Sobre los puntos que debe ir ajustando, Daverio manifestó que «más que errores, nosotros estamos construyendo un equipo, con jóvenes que sean protagonistas, esto nos va a costar partido tras partido, no es que vamos a ganar todos los partidos, nosotros al formar un equipo día a día vamos a ir mejorando», finalizó.