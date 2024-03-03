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Jujuy: se registran cortes de rutas en distintos puntos de la provincia

redaccionuno 3 marzo, 2024

Jujuy al día ® – Debido a las diversas lluvias que se están dando en nuestra provincia, informamos lo siguiente:

⚠️ RUTA NAC. N° 52 altura ARROYO CHALALA – LOC. DE  PURMAMARCA

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: HABILITADO CON PASO ALTERNADO, SOLO PARA VEHÍCULOS DE MENOR PORTE.

⚠️ RUTA NAC. N° 9 altura TUNALITO

ESTADO DE TRANSITABILIDAD:   NORMALIZADO CON MUCHA PRECAUCIÓN.

⚠️ RUTA NAC. N° 34 altura LA PANTALLA – LGSM

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CON MUCHA PRECAUCIÓN – POR AGUA SOBRE CALZADA.

ℹ️ SE RECOMIENDA A LOS CONDUCTORES TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCIÓN YA QUE EL PERSONAL IDONEO REALIZA TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES A FIN DE NORMALIZAR EL TRANSITO, COMO ASI TAMBIEN MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO Y RESPETANDO LAS SEÑALIZACIONES VIALES.

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