Jujuy: se registran cortes de rutas en distintos puntos de la provincia

Jujuy al día ® – Debido a las diversas lluvias que se están dando en nuestra provincia, informamos lo siguiente:
⚠️ RUTA NAC. N° 52 altura ARROYO CHALALA – LOC. DE PURMAMARCA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: HABILITADO CON PASO ALTERNADO, SOLO PARA VEHÍCULOS DE MENOR PORTE.
⚠️ RUTA NAC. N° 9 altura TUNALITO
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: NORMALIZADO CON MUCHA PRECAUCIÓN.
⚠️ RUTA NAC. N° 34 altura LA PANTALLA – LGSM
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CON MUCHA PRECAUCIÓN – POR AGUA SOBRE CALZADA.
ℹ️ SE RECOMIENDA A LOS CONDUCTORES TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCIÓN YA QUE EL PERSONAL IDONEO REALIZA TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES A FIN DE NORMALIZAR EL TRANSITO, COMO ASI TAMBIEN MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO Y RESPETANDO LAS SEÑALIZACIONES VIALES.