Jubilaciones de la Anses: cuánto se cobra este mes con el reajuste por movilidad, el bono y la garantía del 82%

Con el inicio de marzo comenzó el calendario de pagos del mes de prestaciones a cargo de la Anses. Quienes están percibiendo sus ingresos desde hoy mismo y hasta el jueves próximo son los titulares de pensiones no contributivas. Y entre el viernes 8 y el miércoles 27 de marzo recibirán sus haberes los jubilados y pensionados del sistema contributivo. En todos los casos, los montos tienen un reajuste de 27,18% respecto de los de febrero. Ese porcentaje refleja el resultado de la fórmula de movilidad vigente desde 2021 y es muy inferior al índice de inflación estimado para el trimestre. El alza de 27,18% es para todos los haberes previsionales del sistema general de la Anses, sin importar de cuánto sean.

Los nuevos valores

*El haber mínimo pasa, por lo tanto, de $105.712,61 a $134.445,30, según oficializó la resolución 39 del organismo de la seguridad social, publicada el jueves último en el Boletín Oficial. Esas cifras corresponden a los haberes brutos; en términos netos el ingreso básico pasa de $102.541 a $130.412.

*El haber máximo, hasta febrero de $711.345,8, es desde este mes de $904.689,5 ($854.441,5 en mano, tras el aporte al PAMI).

*Un haber bruto de, por ejemplo, $200.000 hasta febrero, pasa a ser de $254.360 (y el ingreso de bolsillo sube de $191.171 a $243.132).

El bono y sus límites

El bono de hasta $70.000 solamente alcanza a un grupo de jubilados y pensionados de los sistemas contributivo y no contributivo, según quedó establecido en el decreto 177/24. El refuerzo se abonará junto con los haberes (con excepción de quienes cobran pensiones no contributivas hoy, viernes, y de quienes las percibirán el lunes 4, que tendrán depositado el plus el martes 5).

*Quienes tienen un ingreso mensual de hasta $134.445,3 (el nuevo haber mínimo) recibirán $70.000 en concepto de una “ayuda económica previsional”, que no está sujeta a ningún descuento.

*Los jubilados con ingresos de entre $134.445,3 y $204.445,3 recibirán el monto necesario para completar la segunda cifra. Por ejemplo, si el haber bruto es de $150.000, la ayuda será de $54.445,3.

Para definir quiénes perciben la ayuda se considera el monto total percibido por la persona; por eso, si alguien cobra jubilación mínima, pero también tiene una pensión, no recibe el refuerzo.

La cifra de $70.000 resulta de aplicar al monto cobrado hasta febrero, de $55.000, un porcentaje aproximado al del índice de movilidad (el aumento es de 27,27%). Dada esa decisión (que es discrecional, como también lo es la del pago del bono), tanto quienes tienen el haber mínimo como quienes cobran más que esa cifra tendrán en el trimestre igual pérdida de poder adquisitivo. Según estiman, en promedio, los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación entre enero y marzo rondaría el 60%, con lo cual una suba de los ingresos apenas mayor a 27% determina una baja del valor real de más de 20%.

Por la discrecionalidad del gobierno de Alberto Fernández para dar recomposiciones en 2020, y por la política de bonos iniciada en 2022 que se mantuvo hasta febrero pasado, las pérdidas de la capacidad de compra fueron hasta ahora diferentes según el nivel de ingresos. Solo en el período de 12 meses finalizado en enero resultaron de entre 24,5% y 44,3%.

La garantía del 82%

Más allá del reajuste por movilidad y del bono para quienes cobran la mínima, el Gobierno deberá elevar el plus pagado a un grupo de jubilados por una garantía vigente desde 2018, que indica que ningún haber cobrado por quienes se jubilaron sin recurrir a una moratoria (es decir, habiendo completado los aportes durante la vida laboral) puede ser menor al 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM).

Cuando ya estaba avanzado febrero, el SMVM fue llevado a $180.000 para ese mes. Y se dispuso que fuera de $202.800 en marzo.

Como la mínima es este mes de $134.445,30, el suplemento por la garantía llega hasta $31.850,70 (el haber alcanzado por la garantía no puede ser menor a $166.296, que es el 82% de $202.800). Por ejemplo, quien tenga un haber bruto de $150.000, recibirá por este concepto un plus de $16.296.

Pero, además, la Anses deberá actualizar la cifra que pagó por febrero. Cuando se liquidaron los ingresos de ese mes el salario mínimo estaba fijado en $156.000, y el suplemento fue de hasta $22.207. Con el SMVM de $180.000, el adicional para jubilaciones sin moratoria llega hasta $41.887 (la diferencia entre el 82% de $180.000, que es $147.600, y el haber mínimo de $105.713 vigente en febrero). Por eso, deberá abonarse la diferencia según lo que corresponda en cada caso; para alguien con el haber mínimo esa brecha es de $19.680.

Suba de aportes previsionales

Los montos a aportar mensualmente al sistema jubilatorio por los autónomos y los asalariados con remuneraciones superiores a un determinado monto se actualizan trimestralmente según el índice de movilidad. Por lo tanto, esos valores suben un 27,18% este mes.

*Para los autónomos, el aporte mensual de la categoría I sube a $24.149,8 y el de categoría II, a $33.809,2. En tanto, en las categorías III, IV y V los nuevos montos son de $48.299,2, $77.278,7 y $106.257,8 respectivamente. Las cifras son estimadas, porque aún no fueron actualizadas en la página de la AFIP.

*En el caso de los asalariados, las remuneraciones mínima y máxima para calcular los aportes a la seguridad social fueron fijados, por una resolución de la Anses, en $45.281,15 y en $1.471.616,10 en cada caso, “a partir del período devengado marzo de 2024″. Eso significa que el aporte máximo para derivar recursos al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI será de $250.175. Así, cualquier salario bruto que supere los $1.471.616,10 tendrá un descuento de ese monto, y no mayor.

