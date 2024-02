Inicio de clases: completar el Calendario Nacional de Vacunación es fundamental

Jujuy al día ® – La aplicación de las vacunas de Calendario se realiza en todos los establecimientos de salud de la provincia, sin requerimiento de orden médica.

A días del comienzo de un nuevo ciclo lectivo, el Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la población la importancia clave de contar con el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) completo ya que las vacunas brindan protección tanto individual como colectiva.

La vacunación es un derecho de las personas y constituye una estrategia altamente efectiva, eje central en toda política sanitaria que apunta a la prevención de enfermedades.

El CNV, uno de los más completos del mundo, incluye vacunas para todas las etapas de la vida contemplando situaciones especiales o grupos específicos.

Todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son seguras, obligatorias y gratuitas. Además, la cartera sanitaria reitera que también se encuentran disponibles las vacunas frente al Covid-19 que apuntan a reducir las internaciones y complicaciones que ocasiona el virus. En este caso, además, de acuerdo a los protocolos vigentes, las dosis ante el Covid se pueden administrar junto con cualquier otra vacuna, pudiéndose aplicar el mismo día o en días diferentes.

Vacunas en niñas, niños y adolescentes

• A los 5 años corresponden las siguientes vacunas: – Salk: para prevenir la poliomielitis – Triple viral: para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas – Triple bacteriana: para prevenir difteria, tétanos y tos convulsa – Varicela

• A los 11 años corresponden las siguientes vacunas: – Triple bacteriana acelular: para prevenir difteria, tétanos y tos convulsa – Vacuna contra el meningococo: para prevenir la meningitis y la sepsis meningocócica o por meningococo – Vacuna frente a VPH: con esquema de una única dosis para menores de 20 años de edad, permite prevenir el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas al Virus de Papiloma Humano

Vacunas en adultos

• Docentes, no docentes y comunidad en general deben aplicarse las siguientes vacunas: – Vacuna doble o triple viral: para prevenir sarampión, rubéola o sarampión, rubéola y paperas, respectivamente. De no contar con dos dosis después del año de vida. Los nacidos antes de 1965 se consideran inmunes por haber estado expuesto a los virus – Vacuna doble adultos: protege contra difteria y tétanos. Todos los adultos deben recibir un refuerzo cada 10 años – Vacuna contra el Hepatitis B: protege contra la hepatitis B y previene el cáncer de hígado relacionado al virus. Esquema de 3 dosis. De no contar con esquema completo, se debe completar o iniciar según corresponda

Vacunación frente a Covid-19

Se realiza de la siguiente manera:

• Grupos con alto riesgo de desarrollar formas graves de la infección (personas desde los 50 años de edad, personas con inmunocompromiso y personas gestantes): corresponde dosis de refuerzo pasados 6 meses desde la última aplicación, independientemente de la cantidad de refuerzos recibidos previamente y respetando intervalo mínimo de al menos 4 meses desde la última dosis

• Personas menores de 50 años con comorbilidades (enfermedades crónicas y obesidad) y grupos de riesgo con mayor exposición (personal de salud) y función estratégica: corresponde refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada, y posteriormente un refuerzo anual

• Personas consideradas con bajo riesgo de complicaciones, es decir, menores de 50 años sin comorbilidades: corresponde dosis de refuerzo 1 vez al año