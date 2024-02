Milei insiste con la Ley Ómnibus, le manda mensajes a los gobernadores y apura dos reformas clave

El Presidente asegura que es una herramienta clave para reactivar a la economía. Ahoga a las provincias en busca de votos y suma la reforma laboral y previsional. El encantamiento de Caputo y los tiempos del PRO.

Javier Milei necesita la aprobación de la Ley Ómnibus: la considera la pieza clave para captar inversiones que permitan una reactivación rápida de la economía. Dos fuentes de la mesa chica confirmaron a Clarín su convicción de que los gobernadores les darán sus votos ahogados financieramente y ante la necesidad de que se restituya el Impuesto a las Ganancias.

El mensaje que Milei hace llegar a los gobernadores es que la Nación está dispuesta a discutir el paquete fiscal si antes le aprueban otras reformas. No solo pone otra vez sobre la mesa la Ley Ómnibus sino que también pide que se traten un proyecto de ley de reforma laboral y uno de reforma provisional que va a incluir una nueva formula jubilatoria.

«La ley de Bases no se toca. Se aprueba así o no se trata. El paquete fiscal se discute después en función de ese resultado», le dijo a este diario un miembro de la mesa chica.

El ministro de Economía banca la decisión. Se apoya en el buen número que le dieron las cuentas públicas en enero gracias a la licuación de salarios y jubilaciones y al recorte drástico de los fondos a las provincias.

Un informe del economista Nadin Argañaraz remarco que las transferencias no automáticas enviadas por Nación a provincias durante el mes de enero de 2024 fueron las mas bajas de los últimos 31 años.

Transferencias nacionales de capital enviadas a Provincias en enero de 2024. Los $2.581 millones fueron los más bajos de los últimos 31 años. Respecto al promedio 1993-2023 ($175.000 millones a precios constantes de enero 2024), fueron un 98,5% inferior. Virtual eliminación.

«Si una provincia no puede pagarle a los docentes o tiene un acuartelamiento de la Policía será problema del gobernador de esa provincia», dicen en el Palacio de Hacienda. Economía pone el foco en la aprobación de la reforma laboral y en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que incluye una serie de exenciones impositivas a las grandes empresas del sector de la minería y la energía (las exenciones impositivas del Cosquín Rock son malas, las de Milei son buenas).

Toto Caputo está fascinado con Milei y el interés internacional que despierta. El entusiasmo del ministro con la posibilidad de inversiones se confirma en las embajadas de los países del G7 en Buenos Aires. En diálogo con este diario todos confirmaron el objetivo de “repriorizar” a la Argentina en sus agendas.

«La Argentina es una Ferrari, estaba sin ruedas y sin piloto. Ahora le pusieron las cubiertas y tiene un piloto de karting. No va a ir a 350 km/h que podría, pero a 80 km/h puede andar», argumentan.

Juntar los votos para Milei o para los gobernadores no será fácil. La dinámica de presión, improvisación, compromisos armados por un funcionario y desarmados por otro, sumado al maltrato público con todos los legisladores por igual que implementó Milei en las sesiones extraordinarias terminó de dinamitar a la oposición dialoguista.

Los referentes de Juntos por el Cambio están divididos y no tienen una posición consensuada sobre qué postura tomar frente a Milei.

Los legisladores están entrampados entre el maltrato que les propina diariamente Milei y el temor por la presión social –no quieren quedar como los obstaculizadores de un gobierno que tiene todavía el respaldo fresco de las urnas-. Para la mayoría hay un límite: quedar pegados al kirchnerismo.

El kirchnerismo no tiene peso propio para infundir terror en Diputados –le faltan 30 para conseguir quórum y eso hace que no sea una amenaza para nadie- pero en el Senado necesita solo cuatro voluntades para abrir una sesión y si Milei se sigue enfrentando a gobernadores, no será una tarea difícil sumarlos.

El primer desafío puede ser el mega DNU. Para voltearlo en el Senado el kirchnerismo está a un paso. Por eso Victoria Villarruel se negó sistemáticamente a convocar la sesión especial que Unión por la Patria ya pidió en tres oportunidades.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, reveló que hay consenso para avanzar con la reforma a la ley de hidrocarburos, el régimen de inversiones, y que la educación sea declarada esencial. La moratoria y el blanqueo también tenían aval, pero eso iría con el paquete fiscal.

Más allá del avance de las conversaciones entre Macri y Milei, confluir en un mismo bloque o interbloque con LLA por ahora está descartado. En la bancada amarilla no se quieren hacer cargo de los debutantes libertarios que ya están todos peleados con todos.

La posibilidad de una salida decorosa de Martín Menem de la presidencia de Diputados para que Ritondo ocupe su lugar también está descartada. “La lógica política indica que correr a Martín o a Francos ahora sería una señal de debilidad enorme. Con ampliar el sistema de alianzas basta”, dice un dirigente del PRO.

El dirigente ve la posibilidad de una coalición concreta con Milei recién de cara a las legislativas de 2025. Mientras, ganan tiempo para observar si el plan Milei resulta o no.

En Diputados aseguran que sus 37 diputados están en sintonía. “Están todos adentro. Incluso los ocho que vienen del círculo larretista. El lío lo tienen los otros bloques”, confían.

