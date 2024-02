Conan, decile que se calme

Todos queremos que le vaya bien, pero tampoco la pavada. La mayoría votó a Milei para sacar al kirchnerismo, no para que los traiga de vuelta.

Antes que nada, le pido encarecidamente a la Cancillería Argentina que me ayude con los 50 tosedores cubanos que traje para el debate presidencial y que no quieren volverse a su país.

No solo no sirvieron para nada sino que encima ahora los tengo que mantener. Son 50 bocas para alimentar todos los días, más la pensión en Constitución donde los tengo alojados. Una fortuna.

Para colmo solo cobré el anticipo del trabajo, que fueron unos pocos dólares y una Fiorino de AySA que ya vendí la semana pasada. Dado el resultado electoral, obviamente el saldo no me lo pagaron nunca. Debí suponerlo, de lejos ya se veía que eran unos garcas. Mala mía.

Por suerte, ahora el kirchnerismo me contrató 20 tosedores para que molesten al presidente este viernes, durante el discurso de apertura de las sesiones en el Congreso, pero es poca plata.

También estuve negociando con Jony Viale en TN y con los muchachos de La Nación+ para colocar unos tosedores en las entrevistas que le hicieron a Milei pero los guachos no aceptaron. Así el negocio no me cierra.

Lo único que me falta es que armen un Sindicato de Tosedores y elijan un secretario general que termine comprándose un Audi A5 como el que usa Maturano, el sindicalista de los ferroviarios.

Por todo esto, si la Cancillería me puede dar una mano deportándolos o haciendo alguna gestión con la embajada cubana, se los agradeceré.

Dicho esto vamos a lo importante.

Amigo lector, mire si habrá sido malo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa que Javier Milei, con todos sus exabruptos y desbordes, sigue siendo mejor opción que sus antecesores. Por lo menos nos mantiene viva la esperanza de cambio.

Sin embargo, la realidad es que todo es muy difícil. El quilombo heredado es tan grave que no da para que lo resuelva un tipo solo con cuatro gatos locos alrededor. Y mucho menos a las puteadas.

Todos queremos que le vaya bien, pero tampoco la pavada. Al fin y al cabo, la mayoría de los argentinos votamos a Milei para sacar al kirchnerismo, no para que los traiga de vuelta.

Por eso querido Conan, es necesario que vos, como perro insignia de La Libertad Avanza, le expliques desde el cielo a tu padre que no tiene margen de error. Está vez no hay derecho a equivocarse. Más vale que escuche, convoque a gente que sepa, se calme y trate de copiar a algún estadista, aunque sea un estadista socialdemócrata como Clinton, Merkel o Peres, porque estadistas libertarios no se conocen.

Tratar de traidor e insultar a una persona como López Murphy, que es ampliamente respetado por el 56% que votó al León, es absurdo y hasta un poco raro. Se la agarra con el bulldog pero nada dice sobre Cristina o Massa. O sobre Grabois que declaró: “deseo que al gobierno le vaya mal, muy mal, que se hunda…” y llamó a derrocarlo bajo pretexto de que hasta ahora todos los golpes los hicieron los gorilas. Caramba. Acá siempre tenemos que andar corregiendo eruditos. Veamos.

El primer golpe militar contra un presidente constitucional ocurrió en 1930 cuando Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el General Uriburu quien llegó a la Casa Rosada en un auto descapotable. Colgado del estribo de ese auto iba el entonces capitán Perón que había participado del levantamiento. Hay foto y es hermosa. En 1943, y ya con el rango de coronel, Perón fue uno de los principales oficiales del golpe que el General Rawson le hizo a Castillo. No podríamos decir que el del 30 y el del 43 hayan sido golpes peronistas pero bien podrían ser definidos como preperonistas.

En 1955 se produce el derrocamiento del General Perón, golpe gorila si los hay. Nada para discutir.

En 1962 fue derrocado el presidente Frondizi y en 1966 el presidente Illia. Ambos golpes fueron avalados y festejados por el peronismo. De hecho, el día que asumió el General Onganía, en la Rosada había más sindicalistas que granaderos.

La historia suele saltearse el derrocamiento de Cámpora ordenado por el mismísimo General Perón en julio de 1973. Haya sido golpe o no, en cualquier caso no fueron los gorilas los que eyectaron a Cámpora de la Casa Rosada.

En cambio el golpe del 76 contra Isabelita fue apoyado, sin duda alguna, por todos los gorilas. Aclaración: no solo por ellos.

No podemos decir que la salida anticipada de Alfonsín en 1989 haya sido un golpe de Estado, pero es indudable que los saqueos que la precipitaron fueron organizados por el PJ bonaerense.

Esto fue reconocido por Cristina el 27 de diciembre de 2012 por cadena nacional. En ese acto también reconoció que fueron esos mismos sectores del PJ bonaerense los que organizaron los saqueos del 2001 que terminaron con De La Rúa. “Antes que peronista soy argentina y me gusta decir la verdad”, dijo aquel día por si quedaba alguna duda.

Mejor suerte tuvo Macri. Lo intentaron derrocar desde el primer día con el Club del Helicóptero pero el Gato aguantó.

En otras palabras, sin contar la salida de Alfonsín, de los ocho golpes, caídas o derrocamientos contabilizados en la era moderna, dos fueron motorizados por los gorilas y seis por los peronistas. Moraleja: vamos Grabois, pórtense bien, hagan bien la cuenta de la historia y no busquen justificaciones para coserse la séptima estrella en la camiseta.

Como si esto fuera poco, el senador Mayans declaró que Milei tiene sus facultades mentales alteradas lo cual, dicho por un tipo que hace 20 años está con Cristina, suena a palabra autorizada. Peor estuvo D’Elía que declaró: “Milei debe irse en helicóptero… en el de Piñera…”. Juro que lo dijo, está en la redes.

Evidentemente, a este gobierno lo están esperando con cuchillo y tenedor. Y Javi no ayuda ni se deja ayudar. Así va a ser todo más difícil. Veremos como sigue esta novela.

Amigo lector, le prometí que me quedaba todo el verano haciéndole el aguante y le cumplí. Ahora me tomo unas muy breves vacaciones. Como en tantos órdenes de la vida, siempre es bueno irse cuando todos vuelven.

Y a Javi le pido por favor que, si va a volver a meterse conmigo, espere un par de semanas porque el domingo que viene no estoy para contestarle. Si es por querer putear a alguien, tiene una colección de candidatos para elegir.

Finalmente terminamos la nota con un anuncio importante. Es sabido que el gobierno cortó la pauta oficial. No hay plata, no hay más sobres, desapareció Massa, no está Rodríguez Larreta, los gobernadores no tienen un sope, los intendentes menos, Kicillof solo va a repartir mosca entre los medios kirchneristas, la embajada no atiende y los servicios de inteligencia no tienen guita ni para comprarse los anteojos negros. Por lo tanto esta columna se vio obligada a financiarse con publicidad privada. Por suerte ya encontramos un cliente. Cerramos esta temporada presentando a nuestro main sponsor.

Auspicia esta columna en forma exclusiva:

Bisolvon, el antitusivo que trata la tos seca protegiéndote a vos y a toda tu familia. Su acción rápida y duradera actúa a partir de los 15 minutos y proporciona hasta 6 horas de alivio. Bisolvon, pedíselo a tu farmacético amigo. Es de venta libre.

Besos y abrazos.

Fin de temporada

Alejandro Borensztein

