“Soy una enamorada de la patria” (De Cristina Kirchner)

Jujuy al día ® – Ni Leloir como premio Nobel ni el bypass de Favaloro ni haber inventado la birome, el colectivo, el dulce de leche, el Magiclick o el Torino. Tampoco los campeonatos ganados de fútbol. Eso es historia vieja de viejos logros. Esta semana volvimos a posicionarnos primeros: tuvimos en enero la inflación mensual más alta del mundo. Lo dijo el Indec –que ya hace un tiempito que mide lo que realmente ocurre– y lo ratifican las estadísticas mundiales. ¡A la cola, señores!

La noticia nos conmueve porque nos saca de esos bajos y degradantes puestos en lectura y escritura de nuestros alumnos, de tener a medio país en la pobreza, de contar con una de las peores expectativas de empleo del mundo, de haber quedado en 2023 en uno de los puestos más humillantes en un ranking internacional de libertad económica y de corrupción sistémica y de seguir firmes entre los países del planeta con más “infiernos fiscales”. No le enumero todas las fuentes serias que dan fe de nuestros descalabros porque no me alcanzaría esta breve columna, pero créame, querido lector, es así nomás.

Hay que señalar que este nuevo hito inflacionario difícilmente se lo pueda adjudicar ciento por ciento el nuevo gobierno. Ya en febrero de 2023, es decir, hace un añito apenas, nuestro país se venía esforzando por subirse al podio inflacionario mundial. Con aquel índice del 6%, nos encontrábamos entonces entre los tres países con inflación más alta del mundo, solo superados por Turquía y a la par de la República Checa. Y ya sabemos cómo terminó la gestión de Sergio Massa, el superministro-candidato derrotado en las urnas. La inflación interanual durante la gestión del tigre de la avenida del medio fue del 211,4%, más del doble del acumulado de 2022 y la más elevada desde 1990.

En cambio nuestros vecinos, pobrecitos. Están cada vez más lejos del pedestal. El caso de Uruguay es patético: acumuló 5,09% de inflación en los últimos 12 meses. Debe ser porque no lo afectaron ni la pandemia ni la invasión de Rusia a Ucrania ni la sequía, como el profe Alberto nos decía que a nosotros nos destrozó. Pareciera que los países limítrofes para el kirchnerismo son eso: un límite. No vaya a ser cosa que nos contagiemos.

Como cierre le dejo, querido lector, la lectura de la larga carta que tuiteó nuestra lideresa y protagonista indiscutida de más de 16 años de gobierno. Es un balance lábil pero con proyección de caos, que parece que estuvo escribiendo desde que dejó el Congreso tras dedicarnos un efusivo fuck you. Arranca su tuit con una frase maravillosa: “Soy una enamorada de la patria”. Se notó.

Graciela Guadalupe

