Jujuy: 20 conductores inhabilitados por perder sus puntos de scoring

19 de ellos fueron por alcoholemías positivas

Los conductores mayores de edad, de las ciudades de San Salvador de Jujuy, Monterrico, San Antonio, Tilcara, San Pedro, Palpalá; las Provincias Chubut, Tucumán y Bs As. Los mismos perdieron sus primeros 20 puntos, DIECINUEVE de ellos con alcoholemia positiva Art. 2 y 6 de la ley 6082/18 y por infringir los artículos 34, 36, 68, 13 Inc C, Art 40 Inc A, D, G y K de la ley 24449/95.

Totalidad de Inhabilitados desde que se incorporó el sistema scoring: 249

Cabe indicar que cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera vez 180 días.