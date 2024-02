“Los pasajeros de Jujuy merecen tener las mismas condiciones, los mismos derechos, que un ciudadano de Capital Federal”

Jujuy al día ® – Así lo manifestó, en diálogo con nuestro medio, el titular de la UTA Jujuy, Sergio Lobo al referirse al incipiente conflicto con el servicio de transporte por la quita de los subsidios nacionales, que equivalen, remarcó, a un 70% del salario de un trabajador.

Además, adelantó que mantendrán una reunión hoy con autoridades provinciales, por lo que no tomarán inmediatas medidas, y hoy el transporte circulará normalmente.

Sergio Lobo manifestó “estamos esperando la reunión que tenemos mañana – por hoy- en Casa de Gobierno, depende de esa cuestión, seguramente vamos a decidir que vamos a hacer”.

“Es de público conocimiento y creo que tanto el usuario, funcionarios, periodistas, todos, saben que hay una suspensión de los fondos nacionales hacia el interior del país; y esto es un 60 o 70% del salario de los trabajadores. Ante esta situación veremos cómo la provincia podría ver la forma de salvaguardar el sistema de transporte para que funcione en Jujuy”.

Lobo resaltó que “a partir del 2019, cuando Nación, en aquel Gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión de quitar el 50% de los subsidios al interior, de quitarle el precio de Gasoil subsidiado, la provincia se hizo cargo de parte de este faltante y lo viene haciendo desde ese momento”.

Sin embargo “ahora, cuando el Gobierno Nacional, quita el fondo compensador al transporte, como dije, esto equivale casi un 60, 70% del pago del salario, es una situación muy complicada”.

En relación a cómo estima que podría terminar esta situación, opinó “vamos a terminar en lo que era antes el sistema de transporte, donde se pagaba la tarifa plena. En la provincia, hoy en día, rondaría los mil pesos. Tengo 30 años en el transporte y siempre la ecuación fue: un litro de gasoil, un dólar, que es lo que vale el pasaje en el transporte público”.

“Pero fíjense, para que tengan en cuenta: en Capital Federal, el año pasado valía 18 pesos, hoy vale 270, es más caro que en Jujuy pero al AMBA le dieron los subsidios nacionales correspondiente al mes de enero”.

“Con esto el AMBA, terminó cerrando la ley de paritarias que tiene UTA a nivel nacional y no así es para el interior. Estamos en una desventaja abismal con respecto al AMBA, no podemos ser ciudadanos de segunda, de tercera, cuarta categoría, y tener esta diferencia me parece algo ilógico, cuando los pasajeros de Jujuy merecen tener las mismas condiciones, los mismos derechos, que un ciudadano de Capital Federal”, cerró.