Con la nuestra

Jujuy al día ® – El Senado convirtió en ley ayer el capítulo de la reforma del Estado por el que se le conceden al Presidente superpoderes para racionalizar y reestructurar la administración nacional, con lo cual podrá, entre otras cosas, eliminar 20.000 empleos públicos. Las facultades delegadas por el Congreso regirán hasta el 31 de diciembre próximo, fecha hasta la cual el Poder Ejecutivo podrá suprimir organismos superpuestos o ineficientes y modificar, fusionar o transferir a las provincias, previo acuerdo, los que crea convenientes. Pese a las presiones de la Jefatura del Gabinete y del Palacio de Hacienda, los senadores no trataron anoche el proyecto impositivo que completa el paquete conocido como “los superpoderes”.

¿Le suena, querido lector, el párrafo precedente? Es probable que no, porque ese hecho no acaba de ocurrir. Es el comienzo de la crónica periodística que esta servidora escribió el 23 de febrero de 1996 cuando el que pedía los superpoderes era Carlos Menem y el peronismo senatorial se los delegó sin chistar para que recortara el Estado como quisiera. Eso sí, le empantanó momentáneamente la reforma impositiva que ya habían sancionado los diputados. La crónica cuenta que los senadores peronistas se quejaban porque los diputados de su propio sector ya le habían concedido a Menem –que era como decir a Domingo Cavallo– la delegación impositiva sin consultarles, que esperaban mayores explicaciones y que un funcionario los había amenazado con que, si no le daban superpoderes a Menem en esa materia, recibirían mucho menos de coparticipación por IVA (que estaba a punto de pasar del 21 al 18%).

La diferencia con la actualidad no es el toma y daca, mal llamado de esa forma porque la esencia de la política es la negociación, sino la habilidad del peronismo para saltear conflictos aun dentro de sus filas. Y, por sobre todas las cosas, su versatilidad para, por ejemplo, haberle votado también a Menem las privatización de YPF en 1992, veinte años antes de que Kicillof la reestatizara a pura pérdida. El miembro informante de aquel bloque del PJ era Oscar Parrilli. “No venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco pedimos disculpas por lo que estamos haciendo”. Unos adelantados. Los verdaderos creadores de “la fuerza del cambio”. Ya lo dijo Marcos Galperin al enterarse de que Cristina Kirchner compró acciones de Mercado Libre por casi 40 milones de pesos. “Con la de ellos son capitalistas. El socialismo es siempre con la tuya, contribuyente”.

