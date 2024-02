Reunión con intendencias para diagramar el crecimiento armónico y ordenado de las ciudades

Jujuy al día ® – La Secretaría de Ordenamiento Territorial continúa trabajando con los jefes comunales para definir el crecimiento ordenado de las localidades jujeñas.

El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, junto al secretario de Ordenamiento Territorial, Moisés Jorge y el equipo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial se reunió con representante de las intendencias y las comunas de la zona de los Valles. Durante el encuentro se analizaron las disposiciones del Régimen de Tierras Fiscales y la normativa que establece la Ley de Ordenamiento Territorial.

El equipo de la Secretaría, viene desarrollado reuniones con las autoridades de cada una de las localidades de Jujuy para trabajar en un plan de crecimiento organizado de las ciudades y pueblos de la provincia.

El ministro Stanic explicó que “esta es una iniciativa de la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Estamos teniendo reuniones sectoriales, más de a poquito, con tres, cuatro, cinco intendentes por región, ya tuvimos una con la región de la zona del Ramal, ahora estamos con algunos de la región de los Valles, explicándoles un poco cuál es el trabajo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la necesidad de la colaboración que tenemos que tener entre provincias y municipios con todo lo que tenga que ver con la problemática de la tierra, sobre todo, del ordenamiento territorial”.

“Es lamentablemente habitual el tema de la toma de terrenos, quienes primero reciben la noticia, quienes primero son los encargados de darse cuenta del hecho, son los intendentes, y es por eso que necesitamos la colaboración de ellos, y obviamente nosotros ofrecer la colaboración de, en algunas intendencias y en algunas comisiones municipales, no tienen personal técnico como para hacer un ordenamiento territorial, entonces la idea es ofrecerles nuestra colaboración, decirles que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos en ese sentido”, explicó el titular de Infraestructura “Tenemos que tener un crecimiento armónico, ordenado y eso a su vez te permite y te facilita también planificar la infraestructura, que no es menor, eso es un tema muy importante en algunos casos”, concluyó el ministro.

Un trabajo coordinado

Uno de los que asistió a la reunión fue Rolando Ficoseco, el intendente de Perico, que es la localidad que, junto a San Salvador de Jujuy, viene experimentando un crecimiento demográfico muy importante. “Para nosotros es una reunión importante porque Perico tiene muchos loteos, digamos, fiscales, son barrios nuevos que se van desarrollando y necesitan, también equipamiento, ir creciendo, darle infraestructura. Sabemos que la situación es complicadísima, la situación económica no solamente del municipio sino también el país, la provincia. Pero bueno, yo creo que hay que ser creativo en este sentido, darles prioridades a los que más necesitan, darle alguna obra también”, señaló el jefe comunal.

“Estamos viendo –agregó- en esta temporada de lluvia lo que está pasando, algunos barrios, no barrios sino algunos sectores que por ahí pueden inundarse. Por eso es fundamental que la gente viva bien, tranquila también. Si bien tienen los servicios básicos como tienen luz, agua. El Municipio, con sus recursos, también tiene la posibilidad de trabajar con ellos hay que ayudar a que estos barrios crezcan realmente”.

“También nos crea un problema porque el municipio no cobra sus tasas tampoco, no tiene un padrón definitivo, esto nos trae problemas también. Perico tiene más de 3.000 lotes en este sentido, son muchos barrios en la nueva ciudad y son barrios que no están empadronados tampoco. Entonces es lindo venir a escuchar acá en esta reunión, a ver cómo podemos ir solucionando, cómo nos ayudan también a crear ese padrón que necesitamos y a través de esos recursos que recaudaremos les daremos obras también prioritarias”, concluyó. Los intendentes Bruno Monzón de Pampa Blanca; Santiago Tizón, de Yala y representantes de los demás municipios convocados, también estuvieron presentes, además de Ficoseco.