GIRSU Jujuy y los municipios de Quebrada de Humahuaca idearon un operativo especial para el Carnaval 2024

GIRSU Jujuy y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto a las comunas de la Quebrada de Humahuaca armaron un plan de gestión de residuos para Carnaval

La Quebrada de Humahuaca, es el gran tesoro cultural y paisajístico de Jujuy y Argentina, este fin de semana se prepara para recibir a miles de turistas por el Carnaval 2024 y para eso preparó un enfoque innovador en la gestión de residuos con nuevos contenedores, 65 puntos verdes y más de 35 operativos de limpieza.

Las reservas y el crecimiento de la región proyectan la llegada de más de 50 mil personas entre jujeños y turistas.

En colaboración con la empresa GIRSU Jujuy S.E. los municipios de Humahuaca, Huacalera, Uquía, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Tumbaya y Volcán pondrán en marcha un Operativo de Gestión de Residuos Especial que busca abordar los desafíos ambientales asociados con la creciente afluencia de visitantes durante la celebración del Carnaval. Para ello en sus planificaciones incluyeron 65 puntos de recolección de residuos entre verdes (reciclables) y limpios(mixtos), una gran campaña de difusión, eventos de ecocanje, operativos de limpieza y recolección durante todos los días que dure el carnaval.

La planificación

La empresa desplegará los nuevos contenedores adquiridos por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático bajo el Proyecto GIRSU – BEI que permiten almacenar hasta 14 toneladas de residuos, los mismos se ubicarán en lugares estratégicos en Volcán, Maimará, Purmamarca, Uquía y dos en Tilcara. Leer más: Estrategias para fortalecer la gestión de residuos en temporada alta y eventos masivos Los contendores receptarán residuos secos o mixtos según la planificación que cada Municipio preparó para este evento, donde se informó además de la estrategia de uso de los contenedores, las acciones para reducir la generación.

A su vez los municipios garantizarán la recolección de residuos residenciales durante todo el fin de semana largo respondiendo a una metodología que incluye días para material seco y otros días para material mixto. Este fuerte compromiso asumido por las ocho comunas tiene punto de partida en la reunión realizada en Tilcara a mediados de enero, donde se aunaron criterios de trabajo y se puso como prioridad el Carnaval Sustentable.

Recorridos reforzados

Desde GIRSU Jujuy SE también se doblarán los esfuerzos en los recorridos para retirar el material mixto de los municipios, al plan habitual de Quebrada de Humahuaca se le agregarán turnos para eficientizar el retiro de los residuos y evitar acumulación en los contenedores.

El Operativo de Gestión de Residuos para el Carnaval 2024 tiene como objetivo principal asegurar una celebración con estrategias efectivas para la reducción, clasificación y gestión sostenible de residuos. Los ocho municipios participantes también han coordinado acuerdos con comparsas para la separación de residuos. Para reforzar los operativos de limpieza de los municipios de la quebrada, tanto el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático como la empresa operadora de las plantas de RSU de Jujuy garantizaron la provisión de bolsas de consorcio e insumos necesarios para los operativos, los municipios reforzando el compromiso y como contraparte a la prestación del servicio de gestión de residuos, logística, equipamiento y disposición final segura, entregarán material reciclable para GIRSU Jujuy S.E.

Todas las comunas recomendaron a los vecinos y turistas respetar los espacios públicos, arrojar los residuos en lugares habilitados y respetar los horarios habilitados para el retiro de residuos domiciliarios.

HUACALERA

Huacalera también planificó su trabajo de gestión de residuos con días de recolección durante los días de feriado: Lunes 12, miércoles 14 y viernes 16 a partir de las 7 am (ejido municipal) Harán una campaña de Ecocanje: Miércoles a viernes de 7 a 13 hs en la municipalidad: recibirán 5 botellas de plástico o 10 latas de nieve por una bolsa ecológica.

PURMAMARCA

Purmamarca reforzará su recolección diferenciada.

Domingo 11 a partir de las 23 en Purma Pueblo. Recolección Mixtos: Lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 Recolección Reciclables: Martes y jueves de 7 a 10 Recolección Nocturna de mixtos se mantendrá de lunes a viernes a las 23.

Plan Eco Canje: piden a los vecinos separar residuos secos (plástico, cartón, tetrabrik, aluminio, potes de nieve) para una campaña después del Carnaval

TILCARA

Tilcara reforzará su recolección durante el fin de semana: sábado desde las 20 hs en adelante (zona centro) y el domingo de 6 a 9 (casco céntrico) y 18 en adelante (zonas aledañas). Lunes 12, martes 13, miércoles 14 recolección normal, con posibilidad de 2 vueltas

MAIMARÁ

Maimará informó que programó recolección normal los días viernes 9, lunes 12 y miércoles 14 En tanto que el domingo 11 y el martes 13 de febrero harán operativo especial en la parte céntrica de la localidad Los operativos de Limpieza y Desinfección iniciarán a las 6 y 7 de la mañana respectivamente

HUMAHUACA

El municipio anunció recolección diferenciada: los días Lunes, miércoles y viernes de 7 a 13 en barrios Centro, San Antonio, San Cayetano, Norte, Sagrada Familia, Medalla Milagrosa, San José, Santa Bárbara, 2 de Abril, Tupac. En tanto que por la tarde del lunes, miércoles y viernes de 13 a 19 en barrios Alto Independencia, 23 de Agosto, Loteos Mirador I y II, Candelaria, Autopista, San Jorge. Sábados de 7 a 11 en sectores. Recolección diferenciada en restaurantes.

Eco-Canje en el Monumento a los Héroes de la Independencia jueves 15 y 22 por la mañana de 9 a 13.

UQUIA

La comuna anunció días de recolección: Domingo 11, lunes 12 y miércoles 14 a partir de las 7:30 am (centro) Jueves 15 habrá recolección normal en todo el ejido municipal a las 7:30 am También anunciaron un Eco Canje a realizarse el jueves 15 por la mañana junto con la recolección. Entregarán dos (2) bolsas ecológicas por 20 productos de material reciclables (plástico, tetrabrick, aluminio, latas de nieve) Puntualmente a los vendedores de carpas les recomendaron sacar residuos a las 7 am, preferiblemente diferenciados (mixtos y reciclables)

VOLCÁN

El municipio anunció que el sábado 10 habrá un refuerzo en el operativo de limpieza después del Desentierro del Carnaval entre las 19 y las 21, el domingo 11, el lunes 12 y el martes 13 durante todo el día, de 7.30 a 21. Eco-Canje: harán intercambio de bolsas de talco por envases de nieve durante los días de corso.