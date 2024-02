“Ahora los kirchneristas descubren que hay pobres”

Los dos conductores analizaron la situación económica y criticaron la “indignación selectiva” de algunos sectores; “Ahora muestran a los indigentes”

Jujuy al día ® – Para empezar, Feinmann comentó que en un canal de TV vio a periodistas pidiendo la salida anticipada del presidente Javier Milei, lo cual consideró “una cosa muy impresionante” porque “solo les faltaba aplaudir”.

Acto seguido, hizo una análisis más profundo: “Me parece que son aspiraciones o deseos que tienen algunos. Lo dije el otro día en una nota en LA NACION. Viste que los kirchneristas -no voy a hablar de los peronistas y quizás muchos de nuestra audiencia se enojen, porque piensan que son todos iguales- gobernaron la mitad de los 40 años de democracia, y todos los problemas ocurrieron en los cuatro años de Mauricio Macri y en los 55 días de Milei”. Y acotó, ante la mirada de su colega: “Ahora veo mucho periodista y político descubriendo que hay pobres, que hay hambre, gente que compra un churrasquito… perdón, nosotros lo mostramos durante el gobierno anterior. Obviamente eso no lo mostraban, ahora muestran indigentes”.

Para continuar con el razonamiento de Feinmann, Trebucq sumó: “Eso es indignación selectiva, Eduardo, ellos tienen lágrimas para quienes piensan como ellos pero no tienen lágrimas para los demás, como no tuvieron lágrimas para Cecilia Strzyzowski que fue asesinada; no hubo lágrimas para Lucio Dupuy ni Uma; ¿saben por qué? Porque ellos gobiernan. Solo hay lágrimas para cuando no gobiernan ellos: para Maldonado, la ley ómnibus… indignación selectiva”. “En enero hubo un asesinado en la provincia de Buenos Aires por semana”, agregó Feinmann.

Acto seguido, Trebucq sumó una estadística que brindó el ministro de seguridad porteño, Waldo Wolff. “En lo que va de enero, policías de la Ciudad regresando o saliendo de su casa tuvieron dos enfrentamientos a tiros; el año pasado, cuatro. ¿hay mas inseguridad? Sin duda”, detalló.

Para concluir, Feinmann apuntó: “Igual vamos a mostrar lo que ocurre ahora, porque ahora ¿hay hambre? Sí. ¿falta comida? Sí. En el ministerio de Desarrollo (en referencia al ministerio de Capital Humano) no están comprando comida. ¿No era que Pettovello era la única con la billetera habilitada? Eso dijo Milei. ¿Por qué no compran comida? ¿Qué van a esperar? las clases empiezan en marzo, vos tenés que hacer las compras con anticipación para comprar para el año. Lo mismo pasa para la caja de Navidad: la licitación es en junio, no una semana antes. Además, veo que en el Estado no hay nadie que firme”.

