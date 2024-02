Temporal: asistencia de Desarrollo Humano en Barrio Imperio y 17 Hectáreas

Jujuy al día ® – Las familias damnificadas por el temporal recibieron mobiliario, insumos, kits de limpieza e higiene. Se continúa con el monitoreo en los barrios afectados.

Familias damnificadas de barrio Imperio y ex Suipacha de las 17 Hectáreas de Alto Comedero, recibieron mobiliario, kits de limpieza e higiene e insumos, tras ser afectadas por el temporal que se abatió sobre San Salvador de Jujuy.

Continuando con los ejes de trabajo establecidos por el gobernador Carlos Sadir y la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, personal y equipos técnicos de la secretaria de Asistencia Directa, continuaron el trabajo en los barrios afectados por las inclemencias climáticas.

Tras las primeras visitas e informes realizados, se concretó la entrega de los recursos con la finalidad de dar contención a quienes fueron damnificados y se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Cabe destacar que se lleva a cabo un monitoreo continuo de la situación en los barrios afectados, con el fin de identificar nuevas necesidades y brindar asistencia adicional según sea necesario. Esto incluye la identificación de personas en situación de vulnerabilidad y la coordinación de acciones para garantizar una respuesta integral y sostenida a la emergencia. Recomendaciones El Ministerio de Desarrollo Humano emitió recomendaciones a tener en cuenta en casos de lluvias intensas, a saber: limpiar canaletas, retirar objetos de techos, balcones y terrazas que puedan volarse; revisar la infraestructura de la vivienda, asegurar techos y postes, que representen un riesgo para las familias; mantener limpios canales, arroyos, zanjones y ríos; no permitir la acumulación de basura en las veredas, alcantarillas, cordones cunetas y desagües, para evitar estancamientos y evitar cruzar ríos, canales y arroyos crecidos o caminar por lugares inundados. Asimismo se aconsejó utilizar puentes, pasarelas y zonas peatonales, para evitar ser arrastrado por corrientes de agua y en caso de tormenta eléctrica, no refugiarse o acercarse a objetos que actúan como pararrayos (árboles, postes de luz, alambres de los tendederos, maquinarias agrícolas, vallas metálicas, entre otros). En hogares se deben desconectar los servicios de luz, gas y desenchufar los aparatos eléctricos y en zonas de riesgo de inundación, se recomienda elevar los electrodomésticos del nivel del piso, colocarlos sobre tarimas o alguna plataforma para evitar que el agua los dañe. Los números de teléfono de emergencia son los siguientes: Bomberos 100; Policía Centro de Monitoreo 911; SAME 107 y Defensa Civil 103.