La perspectiva de la foto y la de la película

En términos futbolísticos, lo que va de la presidencia de Javier Gerardo Milei equivale a los primeros tres minutos de juego. El director técnico salió a la cancha con una estrategia pero, como dice Rodolfo D' Onofrio, los contrincantes también juegan.

¿Qué alternativas tenía el Presidente cuando advirtió que el proyecto de ley ómnibus no sería aprobado en Diputados? Primera: insistir, juntando material para escribir un libro titulado “Las ideas geniales que tenía, pero no me dejaron”; segunda, la que hizo.

La perspectiva de la foto es estática: quién ganó, quién perdió; qué dijo cada uno, etc. La perspectiva de la película conjetura cómo procederá el director técnico que, en cuanto lo considera necesario o conveniente, modifica la estrategia, cambia jugadores, etc. Cabe esperar que Milei vuelva a la carga porque, como él dice, “mi trabajo consiste en solucionar problemas”. Con su estilo, que le genera beneficios e inconvenientes. He visto cambiar políticas, pero nunca cambiar estilos.

Por lo demás, todo es vertiginoso en nuestro país. La tasa de inflación de enero fue inferior a 20% consumidor y de un dígito mayorista. No hagamos una teoría de un solo dato, pero –como en diciembre de 2023– la realidad fue mejor que los pronósticos oficiales.

La resolución 51, de la Secretaría de Comercio, derogó decenas de resoluciones que implicaban que las empresas privadas tuvieran que dedicar energías a elaborar información que los funcionarios usaban para analizar las decisiones privadas, información que los empresarios no habían utilizado para adoptarlas. Absurdo total. Aplaudo la decisión gubernamental porque libera energías empresarias.

Al mismo tiempo, empresarios que se acercaron a diputados oficialistas, no para mantener un privilegio, sino para explicarles algunas características específicas de algunos mercados, se encontraron con respuestas “de catecismo”, del tipo “lo que pasa es que ustedes no quieren competir”. Un diputado que no sabe diferenciar entre el planteo totalizador de la CGT y la información específica referida a una operatoria no es parte de la solución, sino del problema.

En política económica práctica, las balas no son de fogueo, sino de verdad. No tengo ningún inconveniente en que una empresa o un sector se fundan porque se tienen que fundir, pero que alguien se funda por la aplicación de principios simples a realidades complejas me enfurece.

Juan Carlos de Pablo

