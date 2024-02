Altas expectativas para Carnaval

Jujuy al día ® – Enero tuvo una buena ocupación hotelera y trabajan en fortalecer la promoción de la oferta turística jujeña.

«Hasta este fin de enero, la temporada de verano registra un buen nivel de ocupación y de arribos en toda la provincia», afirmó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, aunque resaltó que «se espera llegar al 100 por ciento durante el Carnaval en las cuatro regiones de la provincia, como todos los años».

Comentó que tales expectativas se sostienen en que «por un lado, hay ya un nivel de reservas entre el 85 y 90 por ciento, y por otro, que por la misma situación económica del país, muchos turistas van a definir su viaje al carnaval sobre la hora, y además, Jujuy es uno de los destinos más elegidos en esta época del año», indicó el ministro.

En una informal ronda de prensa, post lanzamiento del Plan Audiovisual 2024, el funcionario también fue consultado sobre estrategias o propuestas tendientes a un repunte en la actividad para la temporada baja, y también habló sobre la designación de Daniel Scioli al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

«Es fundamental seguir con la intensidad que teníamos el año pasado con la promoción -indicó-, porque es una herramienta anticíclica y más en un contexto recesivo como el que vive Argentina, donde la gente lo primero que recorta es el ocio y los viajes y aún así, Jujuy tiene un buen nivel de ocupación; no como el año pasado, pero terminando enero, es de casi el 70 por ciento». Anunció también, que el próximo viernes 2 de febrero se concretará la primera reunión anual con el Consejo Consultivo de Turismo donde se definirán las acciones promocionales del programa «3×2» que estará vigente del 14 de febrero al 30 de junio próximos. «Otro de los puntos que se buscará definir tiene que ver con mantener la intensidad en la presencia de Jujuy en diferentes ferias y promociones», anticipó el funcionario a la vez de sostener que «el 2024 va a ser un año desafiante en todo sentido, con una fuerte caída del consumo como consecuencia de las medidas aplicadas a nivel nacional».

En el orden nacional, Posadas manifestó que junto a sus pares de otras provincias «mantenemos las expectativas para saber cómo se cubrirán los cargos del organismo nacional, que no solo no mantuvo su rango ministerial, pasó a ser secretaria, se lo menciona a Daniel Scioli como el titular de Turismo, Ambiente y Deportes, y la subsecretaria seguiría siendo Yanina Martínez, pero todavía hay muchas indefiniciones, en cualquier caso, sea o no ministerio, lo importante es que turismo tenga un rol protagónico en la agenda nacional».