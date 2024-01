Por fracaso de las paritarias, podría haber un nuevo paro del servicio de transporte

Jujuy al día ® – Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) indicaron que en la última reunión paritaria no alcanzaron llegar a una acuerdo por lo que no descartan medidas a nivel nacional.

UTA decretó el estado de alerta frente a la incertidumbre por la situación salarial en el sector, asegurando que de mantenerse esta situación los conducirá a llevar adelante medidas de fuerza en todo el país.

Además, sumado a que no alcanzaron acuerdo, la renuncia del ex Ministro Ferraro, no tendrían con quien entablar el diálogo dentro del área de Transporte, ya que no habrían designado aún a un funcionario para resolver estas cuestiones.

La solicitud del sindicato es un salario inicial conformado de $777.700 para el mes de enero, de $972.125 para febrero y una suma no remunerativa de $126.921, como reconocimiento de la diferencia entre la inflación y el incremento acordado para el mes de diciembre de 2023.

Mañana se realizará una nueva audiencia virtual con las contrapartes a la espera de una respuesta, lo que genera incertidumbre en los usuarios del servicio de transporte.