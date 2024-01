Inversiones: ¿dólar o pesos ajustados por inflación?

El argentino guarda dólares uno arriba del otro en caja de seguridad o en las medias del ropero, pero era con otro gobierno. Hay un cambio de paradigma

. – El gobierno devaluó en diciembre y subió tarifas, esto le quito poder de compra al salario. La emisión monetaria sin respaldo no existe, por ende, solo emite si compra dólares, esto hace que la plaza este con menos liquidez y no se puedan convalidar los aumentos de precios, lo que aumenta por precio, no aumenta por cantidad. Por otro lado, no ingresan dólares para engrosar las reservas.

¿Cómo vienen las reservas?

. – Estamos en U$S 24.847 millones, el gobierno viene comprando regularmente, febrero será otro partido, los importadores demandarán dólares para insumos y bienes de capital, no será tan fácil acumular.

¿Qué pasa con los pasivos monetarios?

. – La base monetaria suma $ 10,1 billones, y los pasivos monetarios remunerados $ 30,7 billones, en total suman $ 40,7 billones.

¿Cómo estamos respecto a cuando asumió Javier Milei?

. – Las reservas al 10 de diciembre estaban en U$S 21.209 millones y hoy están en U$S 24.847 millones, esto implica una suba de U$S 3.638 millones.

. – La base monetaria al 10 de diciembre estaba en $ 10,1 billones, y hoy están en $ 10,1 billones, no se incrementó.

. – Los pasivos monetarios remunerados al 10 de diciembre se ubicaban en $ 22,9 billones, y hoy están en $ 30,7 billones, lo que implica que subieron $ 7,8 billones, en buena medida por la remuneración del stock.

¿Cómo terminó el año 2023?

. – La tesorería tuvo un déficit de $ 11,3 billones, mientras que el Banco Central República Argentina tuvo un déficit de $ 16,3 billones. Si seguimos a este ritmo nos fundimos.

. – El gasto público fue de $ 37,3 billones, y lo que pagamos de intereses de la deuda de la tesorería fue de 6,2 billones, mientras que los intereses de las leliq y pases del Banco Central sumaron $ 16,3 billones. Esto no muestra la precariedad de los números.

. – Para tener dimensión de la pésima administración del estado que hizo el gobierno de Alberto Fernández, durante el año 2023 el gasto de capital (obras de infraestructura entre otros) sumo $ 3,0 billones, mientras que la tesorería pagó intereses por 6,2 billones.

¿Gastamos más de intereses que en infraestructura?

. – Correcto, eso nos muestra el costo que pagamos por descapitalizar al Banco Central, y por tener déficit fiscal recurrente.

¿Si medimos el déficit fiscal en dólares?

. – Terminamos el año 2023 con U$S 14.000 millones para atrás, mientras que el Banco Central abono intereses por el equivalente a U$S 40.251 millones.

Una catástrofe

. – Correcto, esto te dejo como resultado una inflación de 211,4% anual, una tasa de devaluación del peso del 356,4% anual, y una suba del dólar MEP del 203,5% en el año.

¿En los últimos 5 años?

. – La inflación fue del 1.917,1%, una tasa de devaluación del 2.038,3%. Sobre esta base tenes que salir a reconstruir a la Argentina.

¿Cómo viene el año 2024?

. – Si en el año 2023 la tasa de devaluación superó holgadamente a la tasa de inflación, para el año 2024 la media de las consultoras creen que sucederá lo contrario. La tasa de inflación superaría a la tasa de devaluación.

¿Efectos sobre la economía?

. – Muchos, especialmente para el gerenciamiento de las empresas, que tienen que lidiar con balances que ajustan por inflación. Pero eso lo dejo para el informe privado.

¿Para los individuos?

. – Si la tasa de inflación le va a ganar a la tasa de devaluación, debería optar por invertir en instrumentos que ajusten por inflación, y no por instrumentos que ajusten por el dólar oficial.

¿Entonces?

. – No tiene sentido invertir en TV24 que es un bono que ajusta por inflación y vence en el mes de abril del año 2024, lo mejor es buscar instrumentos que ajusten por inflación como el TX26, TX28 o DICP y comienzan a pagar amortización en el año 2024.

¿Plazo fijo?

. – Te paga el 9,17% mensual, versus una inflación del 25,5% ménsula, lo mejor es un plazo fijo UVA que se hace a 180 días, pero te paga inflación más el 1,0% anual.

¿Qué pasa con el dólar?

. – Es muy sencillo, si el gobierno de Javier Milei cumple con sus objetivos, en un año el dólar billete estará a igual precio que el dólar oficial, con lo cual no es una buena adopción de ahorro si a Javier Milei le va bien. En la actualidad el dólar blue se ubica en $ 1.255 con una brecha del 53% versus el dólar oficial. Nosotros creemos que el dólar blue no debería superar una brecha del 80% hasta que ingresen los dólares de la cosecha, por ende, lo vemos como techo en $ 1.500. Si el presidente fracasa con su plan de gobierno, la brecha no podría ser superior al 100% que tuvo el gobierno, con lo cual estaríamos hablando de un dólar a $ 1.700, lo que representaría una suba del 35,4% desde los valores actuales. Todas estas especulaciones la contrastamos versus la inflación del primer trimestre, que desde nuestra consultora creemos que estará en torno del 67,0%, por la tanto es mejor invertir en pesos ajustados por inflación que en dólar billete. Inflación de enero 23%, febrero 18,0% y marzo 15,0%.

Conclusión

. – Nuevo gobierno, nuevos paradigmas y controversias. Con el Kirchnerismo todos los caminos conducían al dólar. Con el nuevo gobierno, si tenemos equilibrio fiscal, tipo de cambio competitivo y ajustamos el precio de las tarifas, todos los caminos conducen a inversiones en pesos que ajustan por inflación. Si no querés tener inversión financiera, revisa la inversión en propiedades, te podemos sorprender por los bajos precios en dólares que muestran algunas ciudades de la Argentina.

Salvador Di Stéfano

