Jujuy sin casos de sarampión desde hace 27 años

Instan a la vacunación

Jujuy al día ® – En virtud de la reciente notificación de un caso de sarampión en la vecina provincia de Salta, el Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la población la importancia de verificar y completar esquemas de vacunación frente al sarampión tanto en edad pediátrica como adulta concurriendo al CAPS más cercano al domicilio mientras para el caso de viaje al exterior, la vacuna con componente frente al sarampión debe ser aplicada al menos 15 días antes de la salida.

Esquema de vacunación completo según Calendario Nacional

• De 12 meses a 4 años de edad: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral

• Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión

• Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse

Para residentes de Argentina que viajen al exterior

• Niños y niñas de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral (“dosis cero”). Esta dosis no cuenta como esquema de vacunación de calendario

• Niños y niñas de 12 meses: deben recibir una dosis correspondiente al calendario

• Niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral

• Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión

• Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse

• Personas gestantes: se recomienda viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar o a través de certificar con un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión. Se aconseja considerar aplazar y/o reprogramar el viaje en embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión, así como en menores de 6 meses de vida por no poder recibir la vacuna y ser el grupo de mayor vulnerabilidad

• La vacuna doble o triple viral está contraindicada en menores de 6 meses, personas gestantes y con inmunosupresión

¿Cómo reconocer el sarampión?

Si bien Jujuy permanece libre de sarampión desde 1997, los equipos sanitarios realizan el trabajo de vigilancia permanente de la enfermedad para la contención de potenciales casos.

La presencia de fiebre de 38 grados o más y de exantema, es decir, erupciones en la piel, determinan un cuadro como sospechoso extendiendo la investigación también a la rubéola.

Ante la manifestación de estos síntomas se solicita a la población acudir de inmediato al CAPS u hospital más próximo al domicilio evitando la automedicación.

Sobre el caso confirmado en Salta

Se trata de un niño de 19 meses de edad que presentó fiebre, exantema, tos y conjuntivitis el 2 de enero pasado. Tres días después en consulta se indicó la internación por neumonía en una clínica privada presentando aislamiento de neumococo en muestra respiratoria. El día 9 de enero se tomó una muestra de suero y el 16 de enero se informó IgM positiva para sarampión en un laboratorio privado. Estas muestras de suero junto con las muestras para detección viral se derivaron al Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmando la infección por serología y detección de virus sarampión por RT-PCR en orina y aspirado nasofaríngeo el día 19 de enero, a la espera de estudios para genotipificar el virus.

El caso no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral, no viajó fuera de la provincia y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas. El paciente presenta evolución clínica favorable.