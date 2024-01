El salvaje desajuste fiscal que dejó Sergio Massa

Los planes platita con los que financió su campaña presidencial profundizaron el rojo de las cuentas públicas y obligan a un mayor recorte de gastos. Ahora se debate un ajuste para llegar al equilibrio fiscal en un año

Jujuy al día ® – «La razón del crecimiento de un punto del déficit durante el año 2015 no sólo fue porque el año anterior había sido un mal año para la economía –se había apreciado el dólar y caído el precio de los commodities- sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí incrementar el gasto. Una pequeña digresión: me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones… ¡Aumenté en un punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía! ¡Mi Dios!… Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación».

Párrafo escrito por la ex presidente Cristina Kirchner en su libro de memorias Sinceramente, refiriéndose al rigor con que se asignó ese año el gasto público.

Tal vez recordando esa experiencia, y esperando un resultado distinto, el ex ministro y ex candidato a Presidente Sergio Massa aplicó el año pasado una fórmula parecida y aumentada. De su inagotable “bolsillo de payaso” salía todas las semanas un plan platita distinto. Ya sea congelando tarifas -aumentando el gasto en subsidios- o los precios de los combustibles; otorgando diferentes bonos a determinados sectores o eliminando el impuesto a las Ganancias para la mayoría de los asalariados mejor pagados del país.

Se calcula que en ese camino de llevar un poco de alivio a la gente “que la estaba pasando muy mal por culpa del acuerdo Macri-FMI”, Massa amplió el gasto en unos 2,5 billones de pesos, equivalentes, estiman, a 1,4 puntos del PBI. Puso la Caja del Estado a sus pies, sin reparar en las consecuencias.

Lo que sí quedó claro es que el gobierno kirchnerista-massista se tuvo que ir por los votos pero no tuvo que soportar muchas protestas callejeras ni paros generales. Es muy difícil protestar contra el déficit fiscal, aunque la inflación y la pobreza que va generando a diario estuvieron y están a la vista.

Las protestas hoy apuntan contra el que quiere hacer, así lo dice la oposición, un “ajuste salvaje”. Es más: el que impulsó lo que podría calificarse como un verdadero “desajuste salvaje” se hace el desentendido. Hace unas semanas hizo trascender que, tal vez por el éxito de su gestión, tenía ofertas laborales de tres fondos de inversión extranjeros, aunque su última aparición fue comiendo un asado en un quincho con un grupo de intendentes del Frente Renovador.

El ajuste para reducir el déficit fiscal se está discutiendo en el Congreso hace dos semanas. En estas horas se define qué quedará en pie de la Ley Ómnibus.

Pero el debate que se generó fue muy ilustrativo e interesante, nutrido tanto por legisladores como por representantes de diversos sectores.

No es para menos. En el camino para llegar al equilibrio fiscal al Gobierno no le queda otra que repartir amarguras. Ya sea a través de la suba de las retenciones, o por la vía de la reposición de Ganancias -el Aconcagua de los planes platita- o por el ajuste que sufrirán las jubilaciones.

En el medio, todos los lobbys, grandes o chicos, salieron a la cancha a defender su parte.

Sergio Massa anunció que firmó contrato con la editorial Planeta (el mismo que editó Sinceramente) para volcar en un libro su experiencia de gestión. Si el ex ministro quisiera, podría apelar a un “meme” más o menos famoso, de dos chicos circulando en auto a gran velocidad por la costanera de Mar del Plata. Uno de ellos le dice a su compañero: “SI nos matamos, nos matamos”.

