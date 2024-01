Ediles se reunieron con empresarios y la UTA en la primera mesa de diálogo

Jujuy al día ® – El Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, junto a concejales, el secretario Parlamentario, Jorge Beller y el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Guillermo Marenco, dialogaron esta mañana con empresarios del Transporte Urbano de Pasajeros y con el Secretario General de la UTA Seccional Jujuy, con el fin de avanzar en la búsqueda de soluciones a la problemática actual del sistema público de pasajeros.

En primera instancia, recibieron a los empresarios: Mauro Russo de la empresa Santa Ana, Sergio Mercado de El Urbano, Diego Figueroa de Xibi Xibi y Rodolfo Severich de Unión Bus. Posteriormente, dialogaron con Sergio Lobo de la UTA.

Al finalizar la reunión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó que se está analizando el sistema de transporte de nuestra Ciudad, en el marco de la emergencia sancionada en diciembre del 2023, donde se ha autorizado a que el Ejecutivo aplique la fórmula polinómica de manera mensual, esto implica una revisión tarifaria mensual dentro del sistema de transporte. También se ha autorizado a rediseñar las líneas y analizar lo que son las cantidades de frecuencias de cada una de las líneas, a fin de eficientizar la prestación del servicio.

«Hoy –afirmó Aguiar- para que sepamos lo que se está viviendo dentro del sistema de transporte, en el mes de diciembre, las empresas a través de la SUBE, por la tarifa plana, recaudaron doscientos cuarenta mil pesos y se necesitan aproximadamente para que el sistema funcione con razonabilidad mil quinientos millones de pesos mensual; es decir que estamos en una situación realmente difícil, sobre todo si no hay definiciones a nivel nacional de lo que va a pasar con los subsidios, eso estamos a la expectativa».

En cuanto a la mesa de diálogo con los empresarios del transporte y con la UTA, agregó, «lo que hemos quedado es seguir con estos debates, incluir a otros actores, como al Secretario de Transporte de la Provincia de Jujuy, a los legisladores nacionales por Jujuy que tienen también una relevancia en el momento de discutir el presupuesto y las leyes que se están debatiendo en el Congreso de la Nación y que tienen mucho que ver con la calidad de vida de los vecinos del interior del País».

Asimismo, el edil radical, aseguró que van a ir avanzando, analizando proyectos que están en debate, que tiene que ver con no dejar de tener derechos, como lo es el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal, «la idea es garantizarlo, pero sí garantizar su buen uso. El BEGU tiene un objetivo que es permitir que los jóvenes vayan a estudiar y, lamentablemente, se han detectado muchas irregularidades, donde personas no lo destinan a ese fin y lo usan para otras actividades. Es un esfuerzo muy importante que hacen todos los vecinos de San Salvador de Jujuy para garantizar el acceso a la educación, así que todos estos elementos van a estar en agenda de estas reuniones y vamos a seguir esta semana y la otra trabajando en estas temáticas».

Por su parte, Sergio Mercado de la empresa El Urbano, añadió, «se trataron temas generales de la problemática existente en el país, Jujuy y también en el interior, como la falta de recursos para poder cumplir con los servicios y sobre todo el pago de los salarios. Fue una primera reunión y estamos a disposición para continuar con esta ronda de charlas. La idea es seguir dialogando para buscar una solución, que tiene que ser lo más inmediato posible, teniendo en cuenta que el sistema está colapsando, los tiempos son cortos en virtud del sinceramiento de precios a nivel nacional, que no es la misma velocidad de la actualización de los ingresos de las empresas, esto está generando una crisis que se puede agravar a muy corto plazo».

Mientras que, Sergio Lobo de la UTA, agradeció la invitación del Presidente del Concejo, Lisandro Aguiar, y resaltó, «es bueno poder plantear lo que es el sistema de transporte en la provincia de Jujuy, como así también a Guillermo Marenco que siempre acompañaron en el tema del transporte. Hoy es el comienzo de una mesa de trabajo, lo veo bien, de esta manera vamos a poder garantizar el servicio en la provincia».

«Con este nuevo gobierno nacional, que todavía no sabemos qué hará con los subsidios nacionales al transporte, si ingresarán a la provincia o no, tenemos esa incertidumbre, así que no podemos pensar si quiera cómo será el mes próximo, vamos avanzando día a día en esta situación y veremos que resoluciones habrá, porque mucho depende de Nación. Hay varios sectores que están en crisis y el sistema de transporte no es ajeno a ello; nuestra postura es sostener lo que es la fuente laboral, para que los compañeros tengan cierta previsibilidad en cuanto al pago de los salarios».