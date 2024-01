Sadir sumó la posición de Jujuy en defensa de las economías regionales y los recursos de las provincias

Jujuy al día ® – El gobernador Carlos Sadir sumó la posición de Jujuy a favor de defender las economías regionales y restituir a las provincias los recursos afectados por el impuesto a las Ganancias en un encuentro con mandatarios y legisladores nacionales de la UCR, PRO y Hacemos Coalición Federal, donde se analizó el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Sadir, quien asistió a la cumbre a través de un zoom, evaluó que hasta aquí en la discusión parlamentaria el Gobierno nacional ha sido receptivo frente a los planteamientos formulados por las provincias en materia de retenciones a economías regionales y restitución de los recursos afectados por el Impuesto a las Ganancias.

Ratificó que el ánimo de los gobernadores es dar al presidente de la Nación las herramientas que necesita para resolver la grave crisis que vive el país y tras señalar que hay coincidencias en algunos puntos del proyecto de ley, dijo que en otros el oficialismo aceptó modificaciones propuestas por los bloques radical, del PRO y de Hacemos Coalición Federal.

En el encuentro, “se habló de retenciones, porque más allá que ya había reclamos de distintas regiones del país como en el tema pesca, vinos, maní y nosotros en el norte particularmente todo lo que es el tema del azúcar, tabaco y bioetanol, entendemos que el Gobierno nacional ha sido receptivo con estos reclamos y se está planteando volver atrás con varias de estas medidas que están en el proyecto”, explicó el gobernador de Jujuy.

Añadió que no obstante “quedan todavía algunas retenciones y algunos derechos de exportaciones sobre sectores y productos que se van a mantener o en algunos casos se incrementarán” y especificó que “lo que estamos planteando todos los que hemos participado en esta reunión es volver a la situación anterior, o sea que no se sigan aumentando las retenciones”, definió. Defensa de los recursos provinciales Por otro lado, “también los gobernadores planteamos esta idea que tenemos que se nos restituyan los fondos que las provincias vamos a perder como consecuencia de la modificación última que se ha realizado sobre el impuesto a las Ganancias. Lo que estamos planteando no es que se vuelva a restituir la ley de este impuesto, sino que se compense a las provincias buscando otros tributos para que a partir de 2024 recuperemos los fondos pero a través de otros tributos”, enfatizó Sadir. Señaló que otra cuestión muy importante que se analizó en el encuentro fue la restitución de parte de la coparticipación que le corresponde recibir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Se ha planteado que luego del fallo a favor que tiene la CABA, también que se cumpla con restituir la parte de coparticipación que ya está decidido que le corresponde y todavía no se cumple”. Más adelante, el gobernador Sadir recordó que “como ya lo dijimos desde un principio, el ánimo que tenemos todos es contribuir para que el Gobierno nacional tenga las herramientas suficientes para poder administrar y gobernar lo que le toca, sobre todo viendo que estamos en una situación muy crítica del país y que acompañamos muchos de los cambios que se están planteando, pero tenemos estos tres o cuatro puntos que acabo de mencionar, mas allá de otros que podríamos seguir hablando, pero particularmente estos nos parecen muy trascendentes y han sido receptados favorablemente por el Gobierno nacional”. Destacó además que “en aspectos en los cuales veníamos siendo críticos, como la fórmula de movilidad de los jubilados, hay una disposición para hacer una modificación al proyecto; en cuanto al tema de las facultades delegadas, hay una idea de acortar el plazo y ha sido receptada; el tema de las privatizaciones donde se pedía que se excluya YPF, aparentemente eso va a ser también aceptado, como también nuestra posición sobre el sistema electoral”, cerró.