El Gobierno presentó «Jujuy 3×2, Triplicá tus ganas de viajar»

La nueva propuesta promocional tendrá vigencia a partir del 14 de febrero al 30 de junio próximos e involucra todos los rubros de la actividad turística.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy junto a las cámaras y asociaciones diseñaron un programa de promoción que incluye a los diferentes rubros y actividades que propone el sector turístico de toda la provincia.

El programa tiene como objetivo incentivar el consumo de los diferentes productos turísticos mediante descuentos en los rubros tanto de alojamiento como de agencias de viajes, gastronomía, turismo activo, guiados, entre otros.

La presentación fue encabezada por el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, junto a la directora del Ente de Promoción Turística, Nadia Serrano Antar, y los titulares de la Cámara de Turismo, Rodrigo Torres; de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) Filial Jujuy, Carolina Pedano, y del Bureau Jujuy Eventos, José Ortíz.

En primer lugar, Valdecantos resaltó que se trata de «un trabajo conjunto con el sector privado para difundir y promocionar aún más la provincia para atraer a los turistas teniendo en cuenta la actual situación del país, lo que significó una merma en la cantidad de turistas que llegan a Jujuy en relación al 2023 y buscando que esa baja no se prolongue en el tiempo». El funcionario hizo notar que el punto fundamental de esta promoción la encara todo el segmento de la hotelería y explicó que la presencia de las agencias de viajes y los prestadores de Turismo Activo «harán que el turista aproveche un combo de propuestas que son complementarias». Al frente de las promociones están los alojamientos -de indistinta categoría- ofreciendo un descuento «3×2» (se abonan dos noches y la tercera es gratis) con la finalidad de aumentar el pernocte turístico y en forma complementaria, los demás prestadores (gastronómicos, agencias de viajes, etc.) se suman con descuentos y/o promociones según su criterio. La promoción, de que hasta el momento participan 90 (noventa) prestadores (hoteles, agencias de viajes, gastronómicos, turismo activo y guías) tendrá vigencia desde el 14 de febrero al hasta el 30 de junio del 2024, no siendo válido para fines de semana largo ni Semana Santa y sujeta a disponibilidad. Para consultar por las empresas y emprendimientos que participan de la promoción, los interesados pueden ingresar a www.visitjujuy.travel donde se detallan por cada rubro.