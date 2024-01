Jubilaciones: ¿cómo será el ajuste en 2024?

De momento no está descartada ninguna opción, incluso la de reponer la fórmula que estaba vigente

El Gobierno dio un paso en las últimas horas hacia un principio de acuerdo con la oposición «dialoguista» luego de incorporar una serie de correcciones en los puntos más álgidos del proyecto de ley ómnibus que se debate en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos centrales en la forma en que se actualizarán las jubilaciones.

Entre los cambios, que habían sido una condición sine qua non que habían planteado la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para acompañar el dictamen del oficialismo, se encuentra la reducción de 2 a 1 año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo con una mayor restricción de las emergencias declaradas, la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria atada al índice de inflación (o directamente el retiro de ese artículo para discutirlo después en una norma aparte).

También entre las modificaciones figura la quita de YPF del listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales, y el pase a archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.

La oposición le había pedido al Gobierno que también acepte acotar el abordaje de la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto se mantuvo firme y dejó en pie los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.

Pero uno de los puntos más conflictivos es la fórmula por la cual se actualizarán las jubilaciones, y prestaciones sociales ligadas a ese índice, como son la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Qué propone la ley ómnibus sobre los haberes de los jubilados?

El proyecto de ley enviado por el presidente Javier Milei suspende el sistema actual y busca reemplazar la fórmula de actualización trimestral (que toma el 50% de la recaudación de ANSES y el 50% de la variación salarial) con una nueva modalidad de ajustes por decreto.

El mismo será periódico de automático y el texto menciona que se tendrá en cuenta «criterios de equidad y sustentabilidad económica». Además, propone que las subas no sean iguales para todos.

Los sectores «dialoguistas» de la oposición, entre quienes se encuentran principalmente los espacios que integran Juntos por el Cambio, le acercarían al oficialismo una propuesta de actualización de las jubilaciones de forma mensual y por la inflación medida por el INDEC en el Índice de Precios al Consumidor.

Desde el Gobierno aseguran que la intención es que las jubilaciones más bajas no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, no aclara que ocurrirá con el resto. El ajuste por inflación no sería la opción preferida por el Ejecutivo, que busca mediante el recorte del gasto equilibrar las cuentas.

De momento no está descartada ninguna opción, incluso la de reponer la fórmula que estaba vigente.

