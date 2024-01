El peligro de la democracia delegativa

Tras un paso por Davos que causó más decepción que aceptación, Javier Milei espera que el Congreso apruebe su Ley Ómnibus

Jujuy al día ® – El discurso del presidente Javier Milei en Davos, donde hizo su presentación internacional, salvo en la primera fila -su hermana, la Canciller, el ministro Caputo-, logró más decepción que aceptación. Las élites políticas esperaban ideas nuevas. Los empresarios allí presentes esperaban la posibilidad de negocios (eso es Davos). El Presidente vació de contenido a la palabra libertad. Ignoró la palabra democracia. Denostó a la Justicia Social. Negó las consecuencias del Cambio Climático. Y hasta hizo referencia a la “casta” política internacional.

Se consultó al respecto a la politóloga Gabriela Ippólito O´Donnell : “No existe la libertad sin un Estado efectivo. El Presidente desvirtuó la idea de libertad, sólo la referenció con lo económico, y no nos deja ideas que nos provoquen interpelar o interpelarnos. Sí, la pregunta es : ¿qué pasa cuando no hay Estado?”.

El Presidente no mencionó nunca la palabra democracia, tal vez en el conocimiento que ella, la democracia, es la encargada de reducir las consecuencias del capitalismo.

También se consultó al politólogo Lucas Romero: “Planteo tres planos en el análisis del discurso. Primero, lo que quiso decir -indudablemente fue coherente con lo que vino diciendo en campaña-. Luego, lo que debió decir: no hay margen de autoridad intelectual para reclamar un liderazgo internacional sin tener a hoy un resultado de sus ideas. Tampoco para denostar la Agenda 2030 de la ONU, organismo que siempre consensúa y trabaja en las mayorías. En todo caso, su crítica es la que refleja una minoría. El tercer plano es lo que le conviene decir: la pregunta es: ¿debe representar a sus ideas o a las de la Argentina que preside? ¿Cuál es la conveniencia de llevar estas ideas a ese Foro?. Entiendo que desaprovechó el momento”.

Veamos qué sucede en el Parlamento. Al cierre de este análisis, todo indicaba que la sesión sería el jueves 25, luego del paro de la CGT. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insistía en realizar la misma mañana sábado. Raro, dado que el oficialismo no tiene dictamen. Por estas horas, cada bloque trabaja en sus dictámenes y acuerdos. Consultado, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió: “El bloque de UxP se encamina a un dictamen de rechazo en esos términos”.

LLA y PRO apuntan a un dictamen enmendando errores y tratando de mejorar el proyecto. El tercer dictamen, de radicales, socialistas, etc, tratando de acordar en algunos artículos que le den gobernabilidad al Presidente. La diputada santafesina Mónica Fein indicó: “Es imposible votar la ley que vino y un oficialismo que no prioriza sus urgencias. Si encontramos un dictamen razonable, apoyaremos. Si el oficialismo insiste en un todo o nada, será nada”.

Desde el radicalismo, el diputado Julio Cobos, impulsor de un dictamen ya confeccionado, intercambiado con otros sectores, manifiesta que en los puntos de “semáforo en rojo” el radicalismo está todo unido, así como también lograron unificar el criterio de celeridad para el tratamiento, no para este sábado sino para la próxima semana. “Lo innegociable tiene que ver con la limitación de las facultades al Presidente, en cuanto al tiempo: 1 año, y una reducción de asignaturas habilitantes. Mantener la fórmula polinómica de Movilidad Jubilatoria. Que no se afecte el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No a las retenciones en economías regionales”, detalló.

El diputado José Nuñez, del PRO, referenciado en Patricia Bullrich, le dijo a Infobae: “Discrecionalidad, no. Debe haber fórmula de movilidad jubilatoria. Y estoy de acuerdo con los conceptos contra la casta, no contra la industria. Una cosa es no bajar las retenciones y otra es subirlas. Lo poco que se exporta de harina de trigo a Bolivia y Brasil, si subimos de 7% al 15%, los matamos, y el gobierno no va a recaudar. La salida puede ser si se prorroga la sesión hasta el 10 y aparecen interlocutores válidos”.

Ante este panorama, esta cronista le consultó al colega José di Mauro, especialista en temas parlamentarios, sobre la viabilidad o no en la aprobación: “Tres dictámenes implica que el de mayoría sea el de rechazo. Para el gobierno sería arrancar menos diez”.

Si bien el Presidente obtuvo en el balotaje el 56% de los votos, esto no se refleja en el Congreso, por eso la dificultad en aprobar los proyectos enviados. En el Congreso está representada la legitimidad de las distintas fuerzas políticas, con su verdadero caudal de votos. Los votos del balotaje son oscilantes.

El movimiento obrero se encamina al acto en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires, con cese de actividades por 12 horas, el próximo miércoles 24. En la ciudad de Rosario se produjo un hecho histórico, dado que los dos sectores principales en que se encuentra dividida la CGT acordaron, ante la gravedad que representan el mega DNU presidencial y la ley ómnibus, un criterio común de movilización a partir del mediodía cuando comience el paro, a la Plaza 25 de Mayo y luego al Monumento a la Bandera.

Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza y referente de uno de los sectores, habló con Infobae: “Hace años que la CGT en Rosario no está normalizada, pero consensuamos, ante el avasallamiento que el gobierno del presidente Milei quiere hacer con el DNU y la ley ómnibus. La situación nos encuentra unidos en el rechazo”.

Por su parte, Ismael Marcón, secretario general de Trabajadores Estaciones de Servicio, representante del otro sector, afirmó: “Somos optimistas en llegar a la unidad plena, sumándonos todos los que estamos comprometidos en el rechazo al DNU y a la Ley”.

Esta movida es acompañada por la Multisectorial, Apyme y Pueblos Originarios. El dirigente gremial Alberto Botto ha recibido el apoyo de la Unione Italiana del Lavoro a través de Massimo Di Pietro. Esto se suma a la movilización que convoca la Intersindical francesa hacia la Embajada Argentina en París, el próximo miércoles 24, en rechazo a las políticas del presidente Milei.

No es fácil reducir a un concepto la visión del politólogo Guillermo O´Donnell sobre democracia delegativa. Sin embargo, su esposa, Gabriela Ippólito, nos recordó lo último que escribió al respecto en 2010: “Para decirlo redondamente, la democracia delegativa es un tipo disminuido, deficitario en aspectos muy importantes de democracia. Nada hace deseable su perduración, salvo el mesianismo de algunos líderes. En sociedades ya complejas y ampliamente modernizadas, sería particularmente lamentable si no se tomara el curso de la democracia representativa por lo que vale en sí misma y porque los otros desemboques auguran empeorar las ya demasiado agudas injusticias sociales existentes”. Atención legisladores.

María Herminia Grande

