Cámara puneña aglutina a comunidades originarias y fomenta el emprendedurismo

Desde 2013, la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros Turísticos de la Puna impulsa, mediante capacitaciones, la creación de pymes proveedoras para la minería en tres provincias del noroeste argentino

Jujuy al día ® – En las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros Turísticos de la Puna Argentina busca crecer en el fomento del desarrollo de pymes que provean productos y servicios que ya se vienen creando, y con el empleo de alrededor de mil personas en los emprendimientos. Destacan que brindan capacitación y orientación para impulsarlos a emprender ante el avance del litio.

Luis Vacazur, presidente de la entidad, que nuclea a los pueblos originarios de Jujuy, Salta y Catamarca, tres de las provincias protagónicas en el crecimiento de la minería argentina, explicó el desarrollo que se viene realizando en la región para brindar servicio a una actividad en alza.

“Arrancamos en el 2013, y en el 2015 lo inauguramos oficialmente en torno a la visión de cómo se venía el litio. Mirábamos el pasar de muchos vehículos de minería y decidimos no quedarnos, como era un pueblo de paso empezamos a buscar incluirnos en este sector minero”, explicó Vacazur sobre los orígenes de la conformación de la Cámara.

Vacazur planteó que al principio les costó muchísimo, porque reconoció que no tenían formación ni estaban preparados, entonces eso llevó a que comenzaran a visitarlos desde la Secretaría de Minería y las empresas, con el objetivo de buscar oportunidades.

Asimismo, el Presidente de la Cámara precisó que al iniciarse comenzaron a buscar que AFIP se trasladara a sus pueblos para capacitarlos, algo que generó muchos interrogantes. “Queríamos desarrollar proveedores con conciencia tributaria, para que entiendan el sistema tributario argentino, y de esa manera poder desarrollarlo, para que entiendan parte del proceso porque si no tienen factura no los van a contratar”, precisó Vacazur.

Por otra parte, reconoció que el originario suele tener rechazo a la minería o surgir algún conflicto al respecto, por lo que se expresó al respecto: “No vamos a dejar de ser originarios nunca, y por qué no ser emprendedores, y decidimos emprender, autoeducarnos, buscar oportunidades. Antes nuestra gente migraba y terminaba lavando copas en las grandes ciudades, que es un trabajo digno, pero lo hacía porque no había trabajo, y hoy la llegada del litio es una gran oportunidad; nos pone contentos porque están llegando inversiones, y nuestros familiares están volviendo de las ciudades”, afirmó.

Vacazur destacó que, con la actividad minera en la Puna, se genera mucho trabajo, han crecido las empresas, y desde la cámara que representa han logrado contar con más de mil personas trabajando en total en las pequeñas empresas que la conforman. Sucede que cuentan con PYMES de servicios de catering, de logística, alquileres de camionetas, servicios de escolta, de cargas, transporte de pasajeros, salud para los trabajadores, fábricas de chalecos reflectivos que antes traían de China y ahora se las fabrica; y en San Antonio de los Cobres (Salta) cuentan con una fábrica de cajas porta testigos para no importarlas.

“Entonces buscamos el desarrollo socioeconómico de la región, a través de las personas que son de diferentes comunidades originarias de la Puna”, aseguró. Consideró que fue un desafío que les permitió crecer.

Recordó que en la vieja minería, antes de los ‘90, había ejemplos donde se daba el caso de personas no registradas: las personas viajaban arriba de los camiones, la vivencia de los campamentos mineros era diferente. Sostuvo que, a diferencia de ello, actualmente los trabajadores cuentan con ropa primera piel (para el frío), los vehículos donde viajan son equipados con aire acondicionado y calefacción, y consideró que los módulos donde viven se asemejan son confortables que sumado a la alimentación puede compararse con un hotel.

Estimó que la presencia de los sindicatos y la participación del gobierno permitieron que se generen estos cambios con la llegada de las inversiones del exterior. “Hoy esa mala visión de la minería ha cambiado, podemos decir que se está trabajando mucho mejor”, afirmó. Aseguró que de la provincia de Jujuy, cuentan en la cámara con proveedores de Susques, Puesto Sey y de Jama. “Si bien yo soy de San Antonio de los Cobres, no soy parte de esas comunidades pero lo que hacemos es motivar, darles herramientas a los que no escuchan. No conozco la realidad de cada comunidad en profundidad, pero quiero invitar a que emprendan, que se preparen y se formen”, explicó refiriéndose a que se conviertan en proveedores.

Planteó que, para ello, la entidad lleva herramientas a las distintas zonas, escuelas de cocina, de hoteleros, de emprendedores, de conducción profesional en alta montaña. Estimó que el trabajo es amplio, y que la gente está emprendiendo, ya que buscan que las comunidades dejen de estar del otro lado, sino que se animen a emprender, a trabajar, que se formen y sean profesionales, porque ya lo hicieron por lo que lo invitan a ser parte del desarrollo.