Un mes de Javier Milei presidente: el desconcierto de la política ante el misterio libertario

La «casta» no termina de decodificar al Gobierno, que pone su propia cuota de desorientación para sumar a la incertidumbre

El presidente Milei y su hermana Karina rumbo a la Antártida. Ella es una de las personas clave del Gobierno, y casi no se le conoce la voz.

El Gobierno avanza a máxima velocidad. En menos de un mes presentó -a través de un mega DNU y una Ley Ómnibus- un corpus legislativo fundacional, que no deja prácticamente aspecto de la realidad sin afectar. También lanzó de inmediato un programa económico de shock, con una devaluación del 54%, en busca de su objetivo madre, el déficit cero.

El Gobierno no arranca e improvisa. Ya lleva un mes y aún hay puestos importantes sin designar. Los más simbólicos, tal vez, sean los de quiénes estarán al frente de la TV Pública y la embajada ante el Vaticano. Todavía permanecen funcionarios de la gestión K. Han “renunciado” a otros que no habían llegado a asumir. Y dos de las personas que más influyen en Javier Milei no tienen cargo: Santiago Caputo y Federico Sturzenegger. Además, el plan Caputo, que había achicado la brecha entre dólares oficiales y libres al 11%, ahora la tiene en más del 40% y despierta inquietudes.

El Gobierno es intransigente y dogmático. “No negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar», dice Milei, contundente. “El DNU hace que los mercados sean más competitivos, no es proempresa, es promercado. Se eliminan estos vicios de la política llamados tongos», agrega, desafiante. No importa que sean pocos en el Congreso. Para ellos, son muchos en las urnas. Si no es todo, es nada.

El Gobierno es negociador y pragmático. Ya dio de baja los cambios en la industria pesquera, tras el lobby de los afectados por la reforma. Hace trascender que se arregla con «el 70 por ciento» de los 664 artículos de la Ley Ómnibus. Para salvar las formas, avisa que aceptará «sólo pedidos lógicos».

Incluso, ya desde el comienzo el propio Milei hizo suyas políticas diseñadas para otros candidatos, como el paquete desregulador de Sturzenegger, originalmente parte del plan de gobierno de Patricia Bullrich.

El Gobierno es hasta el momento todo eso a la vez y un poco más. Tiene al mundo de la política y la economía entre azorado y desconcertado, tanto por las formas como por el fondo. Legisladores, gobernadores, empresarios, gremialistas y dirigentes en general, sean peronistas, del PRO o radicales, lucen un gesto similar de desorientación, más allá del apoyo o rechazo que sientan por las propuestas oficialistas.

El “misterio libertario” -que a su vez encierra el misterio de si es una estrategia o una demostración de sus limitaciones- es tal que a una de sus figuras principalísimas, Karina Milei, casi nadie le conoce la voz.

Bautizada por su hermano como El Jefe, fue comparada por el Presidente nada menos que con Moisés, quien liberó al pueblo judío de la esclavitud. Él se reservó apenas el rol de Aaron, traductor y portavoz del líder y profeta.

El poder de la enigmática Karina aparenta ser enorme. Por ejemplo, el nuevo CEO de YPF, Horacio Marín, tuvo un encuentro con ella, pero no conoce al Presidente. El decreto que la nombra secretaria general de la Presidencia le impone 19 objetivos. Uno de ellos es tan amplio que sobran los otros 18: “Asesorar a la Presidencia sobre el diseño y actualización de la política del Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de la realidad mundial y nacional”. Pavada de desafío.

Como se ve, las dudas sobre el éxito de las políticas oficialistas están atravesadas y alimentadas por la incertidumbre sobre el funcionamiento del oficialismo mismo. Agrega leña a ese fuego la propia personalidad del Presidente, un personaje que desde su advenimiento a la política ha resistido cualquier catalogación. ¿Cómo es de verdad Javier Milei? ¿En quién confía, a quién escucha? ¿Pragmático o dogmático? ¿Preparado o improvisado? ¿Religioso místico o economista racional?

Las repuestas, por ahora, varían según el día. Tal vez, ojalá, sólo sea cuestión de tiempo.

Pablo Vaca

