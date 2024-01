Las 3 brechas, inversiones y lo que puede pasar con el «dólar ganga»

Jujuy al día ® – Las brechas crecen en un escenario en donde no llegan dólares, y no bajan los pasivos monetarios. El dólar a este precio es una ganga.

¿Cómo es que tenemos tres brechas?

– La primera brecha es la del dólar MEP y el dólar exportador. El dólar MEP terminó el viernes en $ 1.104,9, mientras que el dólar exportación que es un mix de 80% dólar mayorista ($ 812,25) y 20% dólar CCL ($ 1.140,4) cerró en $ 877,9. La brecha entre el dólar billete y el dólar exportación se ubicó en el 36%.

Esta brecha estuvo mucho más baja

. – Correcto, llego a estar en el 15%, era el momento ideal para liquidar. Los productores de granos convivieron en el gobierno de Sergio Masa con una brecha superior al 100%, votaron mayoritariamente a Milei, sin embargo, cuando vino la cosecha de trigo prefirieron no vender, a pesar de que la brecha se había achicado.

¿Cuánto es la cosecha de trigo?

. – Sumarían un total de 15,1 millones de toneladas, se vendieron 5,5 millones de toneladas, pero solo se les puso precio a 3,7 millones de toneladas.

¿Qué quedó de soja y maíz?

. – Quedaron sin precio 6,4 millones de toneladas de soja y 9,4 millones de toneladas de maíz. Sin embargo, el productor no aprovecho esta suba de precios para vender, prefiere retener ante un escenario de incertidumbre.

¿El que no vendió perdió una gran oportunidad?

. – Irrepetible a corto y mediano plazo, no vemos que la brecha regrese pronto a niveles del 15%.

¿La suba del dólar mayorista del 2,0% mensual es muy baja?

. – Creo que aquí hay muchas personas que hablan sin saber. Vamos a los datos, el dólar mayorista cerro diciembre en $ 808,5 lo que implicó una suba del 356,4% en el año. La inflación en los últimos 12 meses sería del 220%. Esto quiere decir que el gobierno devaluó anticipadamente para que los exportadores le liquiden dólares, sin embargo, se quedaron mirando la actualización mensual y no la suba de los últimos 12 meses.

¿Vamos a medirlo en 24 meses?

. – En 24 meses la suba del dólar mayorista fue del 687%, y la inflación de los últimos 2 años fue del 504,4%. Esto nos dice que el tipo de cambio subió más que la inflación.

¿Vamos a medirlo en 36 meses?

. – Estas insoportable. En 36 meses el dólar mayorista subió el 861,0%, y la inflación en los últimos 3 años subió el 812,2%.

Entonces había que vender

. – Había que vender, y hay que vender porque todavía le ganas por lejos a la inflación.

Me hablaste de 3 brechas, y solo comentaste una.

. – La segunda brecha es la que existe entre el dólar importación y el dólar CCL, el dólar importación esta en $ 954,4 y el dólar CCL es $ 1.140,4 esto implica una brecha del 19,5%.

¿Es una brecha baja?

. – Correcto, por eso los importadores no quieren comprar el bono Bopreal. Es un bono que al comprarlo quedan con el dinero inmovilizado y no pueden pagarle a su proveedor, en cambio si comprar dólar CCL le pagan al proveedor, y solo convalidan una brecha del 19,5%.

¿Pero son sancionados?

. – Correcto, tienen sanciones, pero muchos han preferido esas sanciones a tener reclamos del exterior con posibilidades de no reiniciar negocios a futuro por morosidad en el pago.

No fue un bono ideal el Bopreal

. – Para nada, hasta el nombre es feo. No creo que tenga éxito.

Vamos a la tercera brecha

. – Es la brecha entre el dólar blue y el dólar mayorista. El dólar blue terminó en $ 1.025 no sube al ritmo de los dólares MEP y CCL, esta ofertado ante la necesidad de dinero de los agentes económicos. La brecha del dólar blue la comparamos con el valor del dólar mayorista en $ 812,25, esto nos da una brecha del 26,2% que luce baja si tenemos en cuenta que meses atrás se ubicaba por encima del 100%.

¿Cómo viene para futuro?

. – La brecha está a la suba, los depósitos a plazo fijo rinden el 110% anual, versus una inflación que estará en torno de esos niveles solo entre enero y abril, el poder de compra del plazo fijo se va a derretir. No hay una cultura financiera que haga que aquellos que están invertidos en plazo fijo salgan a comprar bonos, va a darse un pase de plazo fijo a dólares cada vez más importante.

¿Cómo estamos de reservas?

. – Las reservas están creciendo, se está liquidando algo más de exportaciones, y se están postergando importaciones. Las reservas al día viernes suman U$S 24.120 millones, y los pasivos monetarios suman $ 38,6 billones. Las reservas en breve caerán en U$S 3.200 millones por que la tesorería le colocará una letra al Banco Central por dicho monto, para enfrentar pago de renta de bonos y otras obligaciones, con lo cual las reservas bajarían a U$S 21.000 millones. Esto implica que el dólar de equilibrio estaría muy alto, con un dólar blue a $ 1.025 estamos en un precio de ganga.

¿Ves subiendo a los dólares a futuro?

. – Claro que sí, el gobierno no puede seguir con un dólar exportador en donde un 20% se liquida fuera de la órbita del Banco Central, cuando ello ocurra nada detendrá la suba del dólar.

¿Estás muy negativo?

. – Estamos analizando datos. El gobierno está realizando un ajuste que corre a la velocidad de una liebre, suben los combustibles e impacta en forma inmediata en los precios. Para poder contrarrestar este ajuste se necesita más inversión, el congreso aún no comenzó a discutir el DNU y la ley ómnibus, por si esto fuera poco la CGT convoca a un paro. Nada de esto ayuda a la inversión, que a esta altura va a la velocidad de una tortuga.

¿Entonces?

. – El gobierno no tiene las herramientas para dinamizar la inversión porque para ello se necesitan leyes y el congreso está paralizado.

¿Quién es el responsable?

. – Estamos haciendo un análisis económico, yo preferiría que las leyes estuvieran aprobadas ayer, pero si ello no ocurre tengo que hacer análisis del día a día. Con estas demoras el dólar se pondrá picante en lo que resta del verano.

Conclusiones

. – No hay a la vista financiamiento genuino para el país, no habrá un desembolso del FMI y el dinero de los países árabes no aparece. No vemos un escenario de reservas a la suba.

. – Los pasivos monetarios están altos y seguirán altos, ya que no hay instrumentos para absorberlos. El Bopreal no funciona, y sin ingreso de dólares genuinos es imposible esterilizar pesos.

. – Parecería que el camino es licuar el stock de deuda del Banco Central, por eso vemos que los depósitos a plazo fijo en pesos hace meses que no crecen, que suben los depósitos a plazo fijo ajustados por CER, y que hay una corriente de pesos que busca refugio en dólares. Del plazo fijo al dólar MEP sin escalas.

. – El mercado de bonos sigue firme, el martes pagan renta los bonos soberanos, del total que pagan, U$S 1.100 millones irán a manos privadas, no vemos que se reinviertan en el mercado. Los bonos están ante una posible toma de ganancias.

. – Muchos inversores se pusieron a refugio comprando Obligaciones Negociables que están en niveles récord de precio.

. – Los bonos dólar linked se volvieron a poner demandados, hoy el TV24 que es el bono que ajusta pro dólar mayorista está a un dólar de $ 823 cuando el dólar mayorista está en $ 812,25. Lo mismo sucede con los bonos duales que están más caros que el dólar mayorista.

. – Los bonos en pesos que ajustan por inflación están todos con tasas negativas, nada para recomendar en este escenario.

. – Todos los caminos conducen al dólar, el mejor refugio de corto plazo, ante la incertidumbre económica y los ruidos que vienen de la política.

Salvador Di Stéfano

Fuente