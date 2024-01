Conversaciones en la City: ¿Es momento de llevar dólar billete?

¿Es momento de llevar dólar billete? Todo indica que viene muy atrasado -vale menos de $1.000, mientras que el dólar turista vale $1.325. Los mercados arbitran. ¿Qué puede pasar en el inicio del año?

Jujuy al día ® – Comenzó el 2024 y el dólar vuelve a estar en la escena principal de la City porteña. ¿Es momento de llevar dólar billete? Todo indica que viene muy atrasado -vale menos de $1.000, mientras que el dólar turista vale $1.325. Los mercados arbitran. Ya no es delito comprar y vender dólar blue, la brecha con el dólar mayorista es del 26,2%, un nivel muy atractivo pensando en la caída en la demanda de dinero de los meses que vienen.

Periodista: ¿Cómo termino el año?

-La inflación no es un número cerrado, pero terminaría con una suba en torno del 220% anual, el dólar mayorista en $808,48 y una suba del 356,4% anual, el dólar CCL cerró el año en $873,40 y subió el 183% anual, el dólar blue termino el año en $1.020 y subió el 193,1% anual.

P.: ¿Entonces?

-Los que apostaron por instrumentos dólar linked fueron los que más ganaron, en segundo lugar, vienen los que apostaron por instrumentos ajustados por inflación, y atrás quedo el dólar billete.

P.: ¿La brecha se fue para siempre?

-De ninguna manera, bajo momentáneamente por la colocación de dólares en el sistema financiero para gambetear el impuesto a los bienes personales. La menor demanda de pesos en enero y febrero colocará la brecha en niveles mucho más elevados a los actuales.

P.: ¿Hay rescate de obligaciones negociables que ajustan por inflación?

-Correcto, hay que leer la letra chica de los instrumentos que se compran, es el caso de IRSA y Vista que saldrán al rescate de estos instrumentos, ya que le sería muy oneroso esperarlo al final.

P.: ¿Lo hará el estado argentino?

-Por las dudas no pagaría por bonos soberanos en pesos ajustados por inflación, preferiría otro tipo de bonos.

P.: ¿Qué tendría que mirar en enero?

-Básicamente la tasa implica del dólar futuro que el viernes culmino a la suba, la brecha entre los tipos de cambio y la cotización del bono AL30.

P.: ¿Las reservas?

-Terminaron el año en u$s23.071 millones, y podrían caer en los próximos días ante el pago de los bonos soberanos, el día 9 de enero pagan renta, y esto dejaría a las reservas en niveles por debajo de los u$s22.000 millones. En el año cayeron el 48%, linda herencia recibió el presidente Javier Milei, las cajas están vacías de dólares.

P.: ¿Cómo ves a las acciones?

-El mercado americano luce caro, con lo cual puede haber un efecto contagio sobre el mercado local. Bonos y acciones la vemos muy cerca de una toma de ganancias, en Argentina y en el exterior.

P.: ¿Mercado de las obligaciones negociables?

-Muy bien, en especial las de legislación extranjera, ya que se rigen por el dólar CCL y este podría subir a niveles cercanos a los $1.325 en donde se ubica el dólar tarjeta.

P.: ¿El gobierno quiere subir retenciones al campo?

-Se equivoca, al campo lo tiene que dejar crecer, si le saca retenciones a un sector competitivo, para arreglar problemas de otro sector que no es competitivo, estamos actuando mal, reasignando mal los recursos. Lo ideal sería que bajen las retenciones, para que el campo gane dinero, se capitalice y produzca más a futuro. Brasil supera record año tras año, nosotros estamos cada año produciendo menos.

P.: ¿Es importante la recaudación a ingresar por suba de retenciones?

-Desde mi punto de vista no. Los exportadores ya pagaron retenciones de la campaña 2023/24 por 4,5 millones de toneladas de soja y 15,6 millones de toneladas de maíz, si bien resta liquidar una buena cantidad, creemos que lo que podría recaudar no sumaría un total superior a los U$S 620 millones, cifra que se podría absorber de otros gastos, o la podrían aportar otros sectores económicos que tuvieron menos presión impositiva que el campo en los últimos años. Hay que apoyar a los sectores que a futuro puedan traer más dólares, el campo aporta el 60% de los dólares que recibe Argentina por año.

P.: ¿Apoyas el DNU y a la ley ómnibus?

-Sí, creo que es un cambio fundamental, lo que no apoyamos es la suba de retenciones. Lo único por ahora.

P.: ¿Podrían bajar muchos los precios con la suba de retenciones?

-Creemos que sí, la soja mayo que hoy vale u$s309 la tonelada podría valer u$s290 la tonelada si suben las retenciones. El maíz julio que hoy vale u$s176 la tonelada, podría bajar a u$s160 la tonelada. El trigo julio que vale u$s231 la tonelada, podría bajar a u$s210 la tonelada. Este dinero que no queda en el campo podría ir a manos de sectores improductivos y frenarían el crecimiento del sector.

P.: ¿Cómo están las rentabilidades del campo?

-En un punto delicado, para nuestra consultora, si suben las retenciones el sector estará con márgenes negativos, y los campos alejados de puerto en problemas. Lo mismo sucedería con cultivos no tradicionales como legumbres, girasol, cebada, sorgo y otros.

Conclusiones:

La mejor estrategia pasa por arbitrar tasas de interés, la caución tiene una tasa muy baja y el dólar Contado Con Liquidación está a un precio muy bajo, el que sepa arbitrar se llevara una gran utilidad a la casa.

La soja medida en dólar MEP vale u$s269 la tonelada, el trigo u$s187 la tonelada y el maíz u$s155 la tonelada. La semana pasada estos valores eran más altos, si sube la brecha estos precios caerán notablemente, cuidado.

La tasa implícita del dólar futuro está en torno del 110% anual, símil plazo fijo. Hay que seguir de cerca esta tasa, si aumenta, cuidado con la escapada de los dólares alternativos. El plazo fijo UVA a 180 días me encanta, hay que estar con algunso pesos en este producto.

El dólar exportación está en $840, mientras que el dólar MEP está en $995, la brecha es del 18,3%, muy baja, hay que salir a vender mercadería que se exporta y comprar dólares. Podes comprar y transferir todos los dólares MEP que quieras en un mes calendario, se fueron esas regulaciones. Buena medida adoptada por el gobierno.

El dólar importación está en $950, y el dólar CCL está en $973,20. No hay brecha entre ambos valores. La colocación del bono Bopreal viene lenta para los importadores, nadie quiere un bono con tan poco atractivo.

Ya no es delito comprar y vender dólar blue, la brecha con el dólar mayorista es del 26,2%, un nivel muy atractivo pensando en la caída en la demanda de dinero de los meses que vienen.

Hay muchas operaciones para realizar arbitrando tasas, en los informes privados avanzamos con estrategias en este sentido.

