Jujuy: Policías rescataron a un perro que quedó en medio de una crecida

Jujuy al día ® – Ayer, efectivos de la Comisaría Seccional 34°, salvaron a un perrito que se encontraba en el medio del Río Reyes, el cual tenía un importante caudal de agua, producto de las intensas lluvias.

Tras recibir un pedido de auxilio por parte de un vecino, quien refirió que el can no podía salir por sí solo, los efectivos no dudaron y rápidamente pudieron rescatar a la mascota, sin sufrir lesión alguna.

Los héroes de esta historia son el Oficial Subinspector Alberto Coria y el Sargento Aldo Cruz.