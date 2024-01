Así será el formato de la Primera Nacional que tendrá que disputar el Lobo Jujeño

Jujuy al día ® – El torneo de segunda división del fútbol argentino, será similar al del año pasado, con 38 equipos divididos en dos zonas, y dos ascensos a la Liga Profesional.

A poco más de un mes para que inicie la Primera Nacional 2024, el formato del mismo será similar al de la temporada pasada, que consagró como campeón a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El torneo contará con la presencia de nuevas caras como lo son Arsenal, Colón, Talleres de Remedios de Escalada, San Miguel, Gimnasia y Tiro de Salta.

Serán 38 equipos los que disputarán los ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino. De arranque, mucho no cambiaría respecto a la que se jugó durante 2023. Pero ojo porque habrá un equipo más, ya que hubo tres ascensos y solo dos descensos: serían dos zonas de 19 equipos cada una. Pese a que se rumoreó en los últimos días sobre cruces interzonales, esto no sucederá. ¿Los ascensos? Habría dos. Uno se definiría entre los primeros de cada sector. El otro, mediante el Reducido. Idéntico al Nacional pasado.

Los partidos en la semana no se jugarían más. Por otro lado, hay equipos que no compartirán zona. Por ejemplo, los mendocinos, los de Mar del Plata. O también los de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Gimnasia y Tiro de Salta, que serán separados, por lo tanto, no habrá ‘’clásico del norte’’ por los puntos, aunque sí anunciaron que realizarán amistosos de pretemporada en enero.

Cómo fecha de arranque, pica en punta el primer fin de semana de febrero, es decir el 3 y 4 de dicho mes. Respecto a los descensos, por ahora no hay noticias, aunque no se descarta una forma similar a la que se usó en el último torneo.

Los equipos de la Primera Nacional 2024

La segunda categoría del fútbol argentino estará conformada por los siguientes clubes: Agropecuario, Aldosivi, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Arsenal (descendido desde Primera), Atlanta, Atl. Güemes, Atl. Rafaela, Brown (A), Brown (PM), Chacarita, Chaco For Ever, Colón (descendido desde Primera), Def. de Belgrano, CADU, Dep. Madryn, Dep. Maipú, Dep. Morón, Estudiantes, Estudiantes (RC), Ferro, Gimnasia (J), Gimnasia (M), Gimnasia (S) (ascendido desde el Federal A), Mitre, Chicago, Patronato, Quilmes, Racing (C), San Martín (SJ), San Martín (T), San Miguel (ascendido desde la Primera B), San Telmo, Talleres (RdE) (ascendido desde la Primera B), Temperley y Tristán Suárez.