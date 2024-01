Perspectivas 2024: qué acciones podrían subir después de un año récord

Tras una ganancia del 67,7% en dólares, la bolsa porteña tuvo el mayor rendimiento acumulado del año a nivel mundial. Qué esperar este 2024.

Jujuy al día ® – Si bien el S&P Merval en 2023 le ganó a la suba de precios (con algunos papeles trepando al 1000%) ya que avanzó un 360% en pesos (mientras que la inflación se espera ronde en una suba del 200%), sin dudas el dato a resaltar es que, medido en moneda extranjera, avanzó 65% y brindó el mayor rendimiento en dólares en el año a nivel mundial. Así que Ámbito se propuso analizar qué nos trae el 2024, datos claves para analizar la economía y después sector por sector en cuál será conveniente tomar posición.

Los desafios económicos del Gobierno de Milei

Un informe elaborado por Martín Polo, Estratega en jefe de Cohen y Jeronimo Montalvo, Analista de Estrategia del mismo broker, advierte: «El gobierno encara un programa de ajuste y reformas de shock. El pilar fundamental es la búsqueda del equilibrio fiscal, tarea no menor dado que plantea un ajuste de más de 5 pp del PBI. Para llevarlo adelante, una parte de las medidas podrán confluirse sin pasar por el Congreso, abusando de la licuación y subida de impuestos discrecionales, pero otra parte no menor –que le dará sustentabilidad al plan– deberá ser aprobada por diputados y senadores, entre quienes Milei claramente no tiene ventajas. Será un proceso largo y el éxito no está garantizado. Mientras tanto, la economía se desenvolverá en un contexto de alta inflación y recesión, pero con mejora en las reservas internacionales».

Cabe recordar que el reciente salto del 118% en el tipo de cambio oficial, a $800, permitió llevar al Tipo de Cambio Real Multilateral al nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad pero le dio un impacto a la ya elevada inflación. Situación a la que se le suma la actualización de los precios reprimidos lo que terminaría de generar un cocktail que elevaría al IPC, al menos durente el verano, al nivel del 30% mensual. Los salarios también saldrían fuertemente golpeados. Se estima una pérdida del 3,3% en el cuarto trimestre de este año y un 5,5% en los primeros tres meses del año. Además, el consumo y la actividad registrarían fuertes mermas.

«Con este escenario, se esperaría un 2024 muy difícil en términos socioeconómicos, con un golpe en la actividad, crecimiento del desempleo y subida de la pobreza en el corto plazo, lo cual será uno de los desafíos más grandes del gobierno. No obstante, el shock inflacionario del verano se irá enfriando hacia el invierno en un contexto de menor excedente de pesos y mayor oferta de dólares que permitirían estabilizar el tipo de cambio en valores competitivos. Así, se observaría una recuperación gradual de la actividad que debería ser acompañada por una continua acumulación de reservas durante el año, para darle consistencia al modelo», finalizó el informe.

¿Qué esperar de las acciones argentinas en el 2024?

Con estos números de la macroeconomía, ¿cómo impacta en las acciones y los mercados bursátiles? Recordemos que el 2023 fue positivo, y se espera que la tendencia alcista continúe en 2024. Así lo describe Maximiliano Donzelli Head de Research de IOL invertironline: «El cambio de discurso de la Reserva Federal de EE. UU., anticipando un recorte de tasas en marzo de 2024, influyó en la alza de los mercados internacionales. Se prevé que la reducción de tasas aumente los precios de las commodities, lo que beneficiaría a un país dependiente de estos como Argentina».

Es así que el experto analiza que un probable aumento en las commodities fortalecería las reservas del Banco Central, reduciendo el riesgo país y mejorando el rating crediticio nacional. «Esto podría mejorar las condiciones crediticias para empresas locales y atraer mayor inversión extranjera», dijo y añadió: «Aunque se anticipa un 2024 desafiante inicialmente, se proyecta un camino positivo luego. En este contexto, las empresas destacadas para el próximo año son Cresud (CRES) y Central Puerto (CEPU), según el análisis realizado».

Sector por sector: qué podría suceder en 2024

Ahora que ya vimos qué podría suceder con la macroeconomía argentina y que analizamos si el contexto global podría beneficiar a la bolsa local, veremos sector por sector cómo se encuentra cada uno de ellos. Para Invertir en Bolsa (IEB) es muy probable que en el corto plazo el equity argentino continúe su lateralización, y sostienen que aún hay algunas oportunidades en sectores atrasados que podrían verse favorecidos en el mediano/corto plazo ante los cambios regulatorios llevados adelante por el Gobierno.

Empresas reguladas: según IEB todavía hay atractivo en aquellas compañías que padecieron retrasos tarifarios, caída en términos reales de sus ventas y compresión de márgenes durante los últimos años, dado que el ajuste fiscal contemplado en el plan de estabilización conlleva indudablemente una reducción en los subsidios, así como también, se espera un sinceramiento en los precios relativos de la economía. Empresas como Central Puerto (CEPU), TGN (TGNO4), Transener (TRAN), Ecogas (DGCU2), Autopistas del Sol (AUSO), Edenor (EDN) y Pampa Energía (PAMP). Ante un entorno de caída en la actividad económica o recesión dicho sector resultaría defensivo.

Oil & Gas: Para este broker es «un sector que nos sigue resultando atractivo a pesar de encontrarse a 30% de sus máximos alcanzados en 2018» y agregaron que tiene drivers genuinos y fundamentals sólidos y su desarrollo será crucial para una Argentina necesitada de divisas. YPF (YPFD), TGS (TGSU2) y Pampa Energía (PAMP) por su exposición a Vaca Muerta.

BYMA: Esta empresa para IEB es un excelente vehículo defensivo ante la actual situación económica del país, dado que se trata de un mercado y custodia de instrumentos financieros que ajustan por inflación o tipo de cambio y sobre los que la empresa cobra honorarios.

Bancos: Un sector que viene presentando una alta volatilidad en línea con los anuncios que se van realizando. Es claro que las medias actuales tendrán su impacto en el cuadro de resultados de los bancos pero por otra parte desde IEB creen que ya podría ser tiempo de posicionarse en dicho sector con una mirada de más largo plazo y con la cautela de la volatilidad que creemos que continuará afectando las cotizaciones de las empresas. Sus cotizaciones continúan altamente rezagadas -con sobradas justificaciones- pero, sostienen, que comienzan a mostrar una relación potencial retorno riesgo mucho más atractiva. No es un sector para inversores más conservadores puesto que no queda claro aún cuál será el impacto final de la actual política monetaria y resolución de pases/leliqs pero de mediano y largo plazo los actuales puntos de entrada representan lo más subvaluado que se puede comprar hoy en el equity argentino. Dentro del universo bancario todas presentan características comunes: retraso frente a valores máximos, fuerte exposición al sector público. No obstante cada una tiene su particularidad Grupo Financiero Galicia (GGAL) si bien no es la que presenta mayor retraso, se destaca por su altísima liquidez, Grupo Supervielle (SUPV) es la que más retraso presenta a pesar del rally que ha venido teniendo en las últimas ruedas, finalmente BBVA Argentina (BBAR) y Banco Macro (BMA) se encuentran en posiciones similares.

